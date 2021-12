La famosa giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana Federica Sciarelli ha raccontato il rapporto che ha con suo figlio.

Federica Sciarelli è un noto volto di Rai 3, nonché storica presentatrice del programma televisivo ‘Chi l’ha visto?’: si tratta di una trasmissione dedicata alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di avvenimenti di cronaca, grazie anche al contributo dei telespettatori.

La famosa sessantatreenne ha ammesso di essere molto influenzata, nella sua vita privata, dalle storie ascoltate negli studi televisivi: le tragedie, i misteri e gli eventi più drammatici la portano, infatti, ad essere molto protettiva nei confronti di suo figlio Giovanni Maria.

“Lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive, ma quanti genitori ospito in trasmissione che aspettano invano che i propri figli rientrino a casa?” Sono state queste le parole usate dalla cronista parlamentare, in una recente intervista rilasciata a ‘Intimità’, per spiegare il motivo della sua ansia.

Federica Sciarelli, consigliera dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione e del giornalismo a soli vent’anni, quando ottenne una borsa di studio della Rai, posizionandosi seconda su circa 10.000 partecipanti.

Il primo ruolo che ricoprì fu quello di giornalista televisiva a TG3, sotto la guida del giornalista, politico e conduttore televisivo Sandro Curzi.

Oggi il suo volto è associato indiscutibilmente alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’: trasmissione che, negli anni, ha influenzato molto il rapporto con suo figlio.

I tragici avvenimenti di cui si parla nelle puntate, infatti, le provocano molta ansia nei confronti di Giovanni Maria: “Finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori“.

