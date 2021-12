Un tocco d’estasiante sensualità da parte della showgirl Paola Di Benedetto lascia il suo pubblico interdetto: che classe meravigliosa…

L’ex trionfante concorrente del “Grande Fratello Vip”, nonché amatissima influencer, modella e showgirl, Paola Di Benedetto si è appena resa protagonista di un’immagine dai contorni ben delineati. La bellezza al naturale, lo sguardo da cerbiatto, e la dolcezza a dismisura della ventiseienne, nata sotto il razionale ma spiritoso segno del Capricorno, si vedranno primeggiare in pochi istanti e senza alcuno sforzo.

L’attuale presentatrice di “Hot Factor” ha esordito nel mondo dello spettacolo sin dagli anni della sua adolescenza, partecipando con successo ad una lunga serie di concorsi di bellezza. Per cimentarsi presto nel ruolo, inizialmente di co-conduttrice, e poi di conduttrice. La svolta arriva quando deciderà di vestire memorabilmente i panni di Madre Natura, in “Ciao Darwin” nel 2016. Un’esposizione, quest’ultima, che le garantirà con immediatezza un tappeto rosso anche per altre importanti trasmissioni, da valletta o da benvoluta opinionista.

“Lo meriti” Paola Di Benedetto meraviglia: la giacca scivola via e mostra il suo trésor, che classe! – FOTO

