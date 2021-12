“Mi è scesa una lacrimuccia” Elodie, il momento commovente che non ti aspetti. E intanto Marracash… FOTO

Elodie, la cantante racconta le sue emozioni con una carrellata di foto nella quale appare nella sua semplicità e a volte senza veli.

Il 2021 sta per concludersi e per Elodie sarà sicuramente un anno indimenticabile. Per lei infatti un anno ricco di impegni, progetti e tante soddisfazioni sotto l’aspetto lavorativo, musicale e nono solo. Meno per quanto concerne l’amore visto che ha di recente chiuso la sua storia col collega, Marracash con cui era stata legata sentimentalmente due anni.

Ma, come sempre, si volta pagina e la cantante non ha negato di essere stata molto assorbita dal suo primo progetto cinematografico dal titolo “Ti mangio il cuore”. L’ultimo post trapela una forte emozione per la cantante che offre una carrellata di foto anche se lo scatto in lingerie alza la temperatura.

Elodie, in lingerie beige fa fuori tutti: strepitosa più che mai

