Una sensuale immagine da vera “Femme Fatale” scardina gli equilibri della rete, nell’ultimo scatto di Sara Croce risiede il segreto della femminilità.

Le sorprese non finiscono mai per la straordinaria presenza ad “Avanti Un Altro” della modella ventiduenne di origini lombarde, Sara Croce. Dopo aver dato la sua dolce “buonanotte” in diretta dalla suggestiva città di Palermo, Sara ha voluto informare il suo pubblico di un importante evento che si terrà nella serata di venerdì, 17 dicembre. La modella sarà presente al rinomato “VOG” di Bergamo, al fianco della sua amica e collega. La celebre ballerina brasiliana Kenia Fernandes.

In questa tarda mattinata di dicembre, invece, un ancor più “prezioso regalo” giungerà con largo anticipo, in vista del Natale, ai numerosi ammiratori della biondissima nata sotto il segno dei Gemelli.

“La Bonas più desiderata” Sara Croce décolleté da infarto: quanta femminilità in una sola FOTO

PER VEDERE LA “PIU’ DESIDERATA FEMME FATALE” SARA CROCE, VAI SU SUCCESSIVO.