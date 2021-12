Federica Panicucci ha fatto visita al papa, i fan sono curiosi di conoscere il motivo e su Instagram spuntano alcune foto

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano che da anni non perde occasione di supportarla e sostenerla anche sui social. Da qualche giorno è assente alla conduzione di “Mattino5” ed i fan sono preoccupati. Come mai se n’è andata?

Sono tanti i progetti a cui sta lavorando e tra questi rientra anche un incontro con una persona speciale. Ecco di chi stiamo parlando.

Federica Panicucci, l’incontro ravvicinato con il Papa – VIDEO

Federica Panicucci in questi giorni ha incontrato il santo Padre in un’udienza privata, insieme al suo compagno Marco Bacini. L’appuntamento si è tenuto la mattina del 15 dicembre 2021.

Per l’occasione la conduttrice ha indossato un tubino nero lungo fino a sotto le ginocchia, con un paio di tacchi a spillo dello stesso colore e una coda bassa che la rende ancora più elegante.

“Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione”. Ha scritto sotto al post la Panicucci. Il motivo della sua presenza in Vaticano è molto semplice: è stata invitata con Bergoglio perché anche quest’anno è stata confermata come conduttrice del Concerto di Natale che sarà registrato il 16 dicembre 2021 all’Auditorium Conciliazione e sarà trasmesso durante la Vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5.

Inoltre, Federica Panicucci sarà alla conduzione del concerto di Capodanno sempre su Canale Cinque. Sarà accompagnata da Al Bano e la magia non mancherà. Quale outfit sfoggerà per l’occasione? I fan non vedono l’ora di scoprirlo, sarà unica per l’evento.

Poi a partire dal 10 gennaio tornerà con il suo appuntamento consueto ogni mattina con “Mattino 5”. I telespettatori possono quindi tranquillizzarsi, la presentatrice sarà di nuovo in prima fila con tante novità.

