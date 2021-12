Soleil Stasi, la doccia a luci rosse diventa virale. Fondoschiena in primo piano nel VIDEO, atomica…

La doccia di Soleil Stasi al “GF Vip” è diventata di dominio pubblico. Il fondoschiena della modella è clamoroso ed ha attirato l’attenzione di tutti…

A fronte dell’espulsione di Alex Belli dal “GF Vip”, la sua compagna d’avventura Soleil Stasi sembra stia attraversando una fase piuttosto delicata del proprio percorso. La modella, senza mezzi termini, ha ammesso di essere molto delusa dal comportamento dell’attore, che a detta sua l’avrebbe solamente usata e circuita a fini televisivi.

In questi giorni, l’influencer sta cercando di rielaborare quanto vissuto con Alex, sebbene la situazione le stia procurando un immenso dolore. Sono rari i momenti in cui la Stasi riesce davvero a staccare la spina. Uno di questi è andato in onda proprio nella giornata di ieri, ed è davvero mozzafiato: si tratta della doccia a luci rosse che ha mandato in visibilio il pubblico!

Soleil Stasi, la doccia a luci rosse è virale. Fondoschiena in primo piano nel VIDEO…

