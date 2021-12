Le tragedie e gli scandali più clamorosi dello sport, scopriamo quali sono e chi è rimasto coinvolto in tutto questo

Ci sono dei personaggi del mondo dello sport molto famosi che sono rimasti coinvolti in scandali e tragedie incredibili. Di solito è per sfortuna o in conseguenza a scelte sbagliate. Scopriamo alcune star dello sport che hanno vissuto scandali e disgrazie, si parla di nomi molto importanti nel panorama sportivo.

Star dello sport coinvolte in scandali e tragedie

Al primo posto troviamo niente meno che Tiger Woods, leggenda dello sport è stato per anni sulle pagine dei giornali dopo i suoi numerosi tradimenti alla moglie Elin Nordegren. I due sono stati sposati dal 2004 al 2010 e successivamente alla rottura, Woods si è assunto tutte le colpe ammettendo in un’intervista i suoi errori.

Passiamo ad un’altra star dello sport, questa volta del basket, Kobe Bryant che è mancato nel 2020 in seguito ad un terribile incidente in elicottero insieme alla figlia 13enne e altre 6 persone a bordo.

L’elicottero si è schiantato in California prendendo fuoco, per settimane non si è parlato d’altro. E anche delle terribili ripercussioni sulla famiglia rimasta, la moglie e altre tre figlie. Un’altra grande tragedia che ha colpito il mondo dello sport, in particolare la formula 1, è quella legata al campione tedesco Michael Schumacher.

Uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, finito in coma in seguito ad una caduta sugli sci. La moglie e i figli non hanno mai perso la speranza della sua guarigione. Al momento è in un limbo, le sue condizioni sembrano migliorate ma ancora non si è ristabilito. Torniamo sul basket con un giocatore iconico, Dennis Rodman dei Chicago Bulls. Il giocatore è finito sui giornali scandalistici per la sua dichiarazione di essere andato a letto con 2000 donne, di cui 500 a pagamento.

Oscar Pistorrius è un atleta paraolimpico, nel 2013 fu accusato di aver ucciso a colpi di pistola la fidanzata Reeva Steenkamp. Lui si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di averla scambiata per un ladro. Nel 2023 potrebbe ottenere la libertà vigilata. Passiamo a O.J Simpson, ex giocatore dell’NFL e successivamente attore fu arrestato per l’omicidio dell’ex moglie e il suo partner. Tuttavia fu rilasciato grazie alla tesi dei suoi avvocati. Perse però nella causa civile intentata dalle famiglia delle vittime.

Abbiamo poi Tony Parker, star dell’NBA che sposò la ex protagonista della nota serie tv “Desperate Houswives”, Eva Longoria, finì in un caso mediatico scandalistico a causa di una presunta relazione di lui con la moglie di un compagno di squadra, Brent Barry.

Nonostante i vari tentativi di negazione, entrambe le coppie si separarono. Michael Vick, star dell’NFL, invece finì al centro delle polemiche per essere stato coinvolto in combattimenti clandestini tra cani, fu condannato a 21 mesi di carcere. Dopo aver scontato la pena riprese la sua carriera.

L’ultimo caso e anche il più recente, è avvenuto proprio quest’anno alla Olimpiadi di Tokyo, dove la ginnasta americana Simon Biles ha abbandonato la gara a causa di problemi legati alla sua salute mentale. In molti l’hanno accusata di aver lasciato i compagni di squadra in difficoltà.