Tina Cipollari e Kikò Nalli svelati i motivi della fine del loro matrimonio

Conoscete il motivo della fine del matrimonio tra Tina Cipollari e Kikò Nalli? Scopriamo insieme tutta la verità sulla coppia

Tina Cipollari è l’opinionista di “Uomini e donne”, volto storico della televisione e del salotto di Maria De Filippi. Sempre pronta a mettersi in gioco e a dire la sua riguardo alle coppie di tronisti e corteggiatori.

La Dama Bianca è la sua rivale per eccellenza ed il pubblico si diverte a seguire i litigi quotidiani tra le due. La Cipollari è stata sposata con Kikò Nalli, ex gieffino, ma i due perché si sono lasciati? Scopriamolo.

Tina Cipollari e l’addio a Kikò Nalli: il motivo

Sono stati insieme quindici anni ed hanno avuto tre figli insieme, Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno vissuto una storia meravigliosa finita solo qualche tempo fa. L’hair stylist durante l’esperienza all’interno della casa del “Grande fratello vip” ha spiegato ai coinquilini il motivo della separazione.

Così durante un confessionale l’ex gieffino ha rivelato: “Siamo stati sposati 15 anni. Perché è finita? Il vero motivo? La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”.

Poi ha parlato dei loro figli, spiegando: “Io ho tre figli maschi di 16, 12 e 11 anni. I bambini stanno una settimana con me e una con lei. Noi abbiamo un bel rapporto. Noi avevamo una casa e adesso ci alterniamo. – ha affermato – Una settimana in quella casa ci sta Tina e la settimana dopo arrivo io e lei esce. I bimbi stanno fermi, io e lei abbiamo la valigia in mano. Loro devono avere la stabilità, la loro Playstation, i loro amici”.

Oggi entrambi si sono rifatti una vita, ma la loro stima e l’affetto tra i due resta sia per il bene dei figli che per il rispetto della storia d’amore che hanno vissuto.

