Bobo Vieri filma il capolavoro di Costanza Caracciolo, poi tuona: “Sembra una m*****a” – VIDEO

Tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, l’intesa di coppia è sotto gli occhi di tutti. Ecco il video ‘scandalo’ che sta facendo il giro del web.

L’ex bomber della nazionale, Bobo Vieri è sempre più invischiato nelle vicende di gossip, data la sua nota e passata fama di calciatore.

Mai come negli ultimi due anni a questa parte, il suo nome viene accostato spesso a lanci di marchi pubblicitari sul piccolo schermo, dove in più di un’occasione ha dimostrato di adattarsi alla grande nelle vesti di ‘testimone’ per eccellenza

Nessuno mai dimenticherà l’operazione di marketing e collaborazione con l’immenso e leggendario difensore del Milan, Paolo Maldini, volta a mettere in piedi una linea d’abbigliamento molto selezionata sul mercato: la “Sweet Years“. Tuttavia con il tempo pare che del glorioso e appetibile marchio si siano perse le tracce così come l’appeal con i compratori.

Nonostante la battuta d’arresto, ‘Bobone’ non si è perso d’animo e in seguito è riuscito a venir fuori puntando sull’aspetto solidale e cordiale che ha impresso nel suo dna. Non a caso il rapporto con la modella, Costanza Caracciolo va sempre a gonfie vele

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: il siparietto compromettente lascia tutti a bocca aperta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amadeus e Giovanna Civitillo, la crisi: “Il momento più difficile della nostra vita”

Dopo una carriera da incorniciare, l’ex calciatore Christian Vieri, ‘Bobo’ per gli amici, pare stia vivendo una seconda giovinezza che mette in luce qualità nascoste del suo repertorio.

Il rapporto di coppia con la modella, Costanza Caracciolo, ad esempio, continua ad essere molto affiatato. I due vipponi hanno coronato diversi sogni insieme, dalla casa ai figli a dimostrazione del fatto che tra le due spiccate personalità del mondo dello spettacolo non c’è quasi mai stato un momento di forte attrito.

L’intesa di coppia non è soltanto riconducibile alle lenzuola e all’intimità in generale, bensì anche nelle piccole cose. L’empatia tra i due ha conosciuto il massimo splendore proprio nel momento della cena, dove ‘Bobone’ ha voluto immortalare, attraverso un video con il suo smartphone, ogni singolo momento del simpatico e accattivante siparietto con la moglie.

Il contenuto è visibile su “Tik Tok” negli archivi della pagina “bobo_e_i_suoi_amici” e mai come in queste ore sta facendo il giro del web, in particolare per il giudizio (“Voto 2“) offerto.

Costanza sforna dall’elettrodomestico una cena prelibatissima. Si tratta di una pasta sfoglia, la cui forma a ‘mezza luna’ allude ad un qualcosa che rimanda ad un contesto spinto: “Sembra una m*****a”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi confessa il suo errore più grande: “L’ho fatto molte volte”

E a voi, invece è piaciuto il malizioso e seducente siparietto che alza ancor più l’asticella dell’affiatamento tra marito e moglie? Secondo il vostro di giudizio rappresentano la coppia del momento?

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO