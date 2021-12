A “Uomini e Donne”, Maria De Filippi ha confessato il suo errore più grande: “L’ho fatto molte volte”. A cosa si riferiva la conduttrice?

La puntata odierna di “Uomini e Donne” è stata una puntata a dir poco burrascosa. Il caso mediatico che vedeva coinvolti Ciprian e Andrea Nicole ha contribuito a surriscaldare l’atmosfera in studio, specie alla luce dei commenti al veleno da parte di Gianni e Tina. Gli opinionisti, dopo aver scoperto quello che è accaduto tra la tronista e il corteggiatore, li hanno apostrofati con i peggiori appellativi.

Andrea Nicole, colpevole di essersi vista con Ciprian al di fuori dello studio – e senza che la redazione ne fosse al corrente -, è stata attaccata da tutti. Persino la De Filippi, delusa dalle persone nelle quali aveva riposto fiducia, si è espressa dopo esser stata chiamata in causa da Sperti. Con tono fermo e lapidario, la conduttrice ha ammesso davanti al pubblico il suo errore più grande: nessuno credeva alle parole della presentatrice.

Maria De Filippi confessa il suo errore più grande: “L’ho fatto molte volte”

Il comportamento di Andrea Nicole ha fatto ricadere su di lei una pioggia di critiche, che hanno contrassegnato in negativo la puntata odierna di “Uomini e Donne”. La tronista, che ha ricevuto la visita di Ciprian a casa propria, ha scelto di non avvertire la redazione e di trascorrere la nottata con il corteggiatore, salvo poi presentarsi in studio il giorno seguente, per confessare al pubblico e ad Alessandro la verità.

Furiosa la reazione del corteggiatore, che ha spiegato di essersi sentito preso in giro, così come quella dei due opinionisti. “Siete due disonesti e finti! Arrivo a pensare che vi sentivate già da tempo. Non meriti tutto quello che il programma ti ha dato, sei la più grande delusione degli ultimi anni!“: questo lo sfogo di Sperti, che ha fatto scoppiare Andrea Nicole in lacrime.

Per evitare alla tronista ulteriori insulti, la De Filippi ha deciso di intervenire sulla questione, interpellata dallo stesso Gianni. “Vedo che stai in silenzio Maria. Anche tu sei molto delusa vero?” – le ha domandato Sperti, ancora incredulo per via del comportamento della coppia. “Non sono delusa. Sarebbe bastata una chiamata alla redazione per dire che lo avrebbe fatto entrare in casa, tutto qui“: questo il pensiero della conduttrice.

In seguito, Maria ha anche palesato una divergenza di opinioni rispetto a quanto sostenuto da Sperti. “Non penso che loro due fossero d’accordo, ma potrei sbagliarmi. Ho sbagliato così tante volte che questo sarebbe soltanto l’ennesimo errore“, ha puntualizzato la De Filippi, che ha parzialmente sollevato Ciprian e Andrea Nicole dalle loro colpe.

La De Filippi, infine, ha ammesso di aver riposto, in passato, la propria fiducia nei confronti di persone che non meritavano il trono. Nel caso di Andrea Nicole, tuttavia, Maria non sembra affatto essersi pentita delle proprie scelte: “Rifarei tutto, senza esitare“.

