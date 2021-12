Alex Belli è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip per riconquistare la fiducia di sua moglie Delia Duran: le ultime foto uscite, però, non lasciano ben sperare

Alex Belli è stato uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, all’inizio era molto amato ma poi quando si è avvicinato tanto a Soleil Sorge si è attirato addosso molteplici critiche, considerando che pochi mesi fa Alex si è sposato con Delia Duran. L’attore con Soleil si è lasciato andare alla passione, ha oltrepassato il limite più volte, e pre questo Delia è entrata nella casa nell’ultima puntata per dirgli che tra loro è finita e lui ha deciso di uscire dal programma insieme a lei per riconquistarla.

Alex Belli e Delia Duran litigano in treno: il racconto dai passeggeri

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a @ g r a n d e f r a t. e l l. o vi p 2 o 2 1

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sabrina Salerno è una vera odalisca sul palco di “Ballando”, seno esplosivo e curve micidiali – FOTO

Alex e Delia sono ritornati a casa insieme in treno, e il settimanale Novella ha pubblicato gli scatti del loro viaggio turbolento. Infatti i due coniugi hanno litigato per tutto il tempo, e i presenti in treno hanno raccontato che lei ad un certo punto gli ha anche lanciato la fede sul tavolino.

Sembra proprio che Delia non abbia intenzione di lasciarsi facilmente alle spalle quello che è successo tra suo marito e Soleil, ma Alex è molto persuasivo e sicuramente alla fine riuscirà a riconquistare il suo amore e la sua fiducia. I testimoni, inoltre, hanno rivelato che appena giunti a destinazione, Alex e Delia sono andati via insieme. Non ci è ancora dato sapere quello che è accaduto tra di loro, ma sicuramente sarà un argomento di conversazione nella prossima puntata.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Volto sfigurato” nuova agghiacciante pista su Charlene di Monaco, le sue condizioni

Alex riuscirà a dimenticare Soleil ora che è tornato alla sua vita e da sua moglie? Questo è tutto da scoprire nelle prossime puntate.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 15 DICEMBRE 2021