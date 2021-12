Il padre della figlia di Belen ha un nuovo lavoro, da gennaio comincia una nuova avventura per Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese è il papà di Luna Marie, la figlia avuta da Belen Rodriguez. Ad oggi i due sembrerebbero separati secondo alcune rivelazioni e il loro comportamento. La Rodriguez sarebbe stata persino avvistata con un noto attore mano nella mano. Rimane però la figlia avuta insieme che è motivo di condivisone e amore. Spinalbese avrà perso anche l’amore ma ha trovato un nuovo mestiere.

Antonino Spinalbese, nuovo lavoro e nuova vita

Da gennaio Antonino Spinalbese entrerà a far parte del mondo fitness in veste lavorativa. Il giovane 26enne ha annunciato sui social che intraprenderà un progetto sul fitness insieme al suo personal trainer Andrea Audino. Il giovane ama lo sport e lo ritiene fondamentale, non solo per avere un bel aspetto sano ma anche perché può insegnare molto sulla vita, come tutte le discipline.

Si tratta di una routine quotidiana creata ad hoc per chi vuole essere seguito e guidato in un percorso fitness approfondito. Dunque una nuova avventura e pare anche una nuova vita per Antonino, che dopo la nascita della prima figlia ha perso l’amore con Belen. La loro storia è entrata in crisi poco dopo la nascita della bambina. Per settimane sono apparsi separati, mai uno scatto insieme o una dedica.

Avevano abituato i fan in modo molto diverso, condividevano spesso foto abbracciati e video insieme. Poi è arrivata la svolta, una foto insieme al parco con la bambina. E di nuovo è calato il silenzio sulla coppia.

Fino a questi giorni, in cui Belen è stata avvistata mano nella mano con un noto attore che già aveva frequentato tempo fa. Si tratta del bello e tenebroso Michele Morrone. I due sono stati visti insieme in un locale e sembravano molto felici.

Pare quindi che tra Antonino e Belen sia davvero finita, nessuno dei due interessati ne parla e non sono affatto chiare le dinamiche. La Rodriguez aveva anche dichiarato a “Verissimo” che desiderava il per sempre con il hairstylist, eppure è andata diversamente e anche intorno alla coppia non trapelano notizia da persone vicine a loro. Insomma nuovo anno e nuova vita sia per Antonino che per Belen.

