Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi mercoledì 15 dicembre, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha appena fornito i dati odierni relativi all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia. Stando al bollettino di oggi, i casi di contagio complessivi ammontano a 5.282.076 con un incremento rispetto a ieri di 23.195 unità. Sale ancora il numero dei soggetti attualmente positivi che risultano essere 305.653 (+8.259), così come quello dei pazienti in terapia intensiva: 870 in totale e 7 in più di ieri. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 4.841.245, ossia 14.802 unità in più rispetto a ieri. Purtroppo si aggrava il bilancio dei morti in Italia con 129 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 135.178.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha eliminato 1 caso dal potale dei positivi, in quanto non paziente Covid. Anche l’Emilia Romagna ha sottratto 3 casi dal totale, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Il Friuli Venezia Giulia ha eliminato 3 casi dopo revisione dei casi. La Sicilia segnala che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni scorsi.

Coronavirus, bollettino: i numeri nella giornata di martedì 14 dicembre

Secondo l’aggiornamento del Ministero della Salute di ieri, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano 5.258.886. In crescita anche i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 297.394, così come i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 863 in totale. Le persone guarite in totale ammontavano a 4.826.443, mentre il bilancio delle vittime totale saliva a 135.049.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 13 dicembre

Stando al bollettino diramato lunedì, i casi di contagio complessivi ammontavano a 5.238.221. Salivano ancora i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 290.757, così come i pazienti in terapia intensiva: 856 in totale. I guariti dall’inizio dell’emergenza erano 4.812.535. Purtroppo, si aggravava il bilancio delle vittime che portavano il totale a 134.929.

Covid-19, Cdm approva nuovo decreto legge: prorogati stato d’emergenza e Super Green Pass

Lo Stato d’emergenza sarebbe scaduto il 31 dicembre di quest’anno. E che ci sarebbe stata una proroga, pare non fosse minimante nei piani, soprattutto in quelli del Governo. Il Premier Draghi, però, si è dovuto “arrendere” al quadro epidemiologico che purtroppo sta mostrando segni non incoraggianti.

Ed è così che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge a mezzo del quale non soltanto è stata stabilita la proroga al 31 marzo, ma è stato previsto anche lo slittamento dell’utilizzo del Super Green Pass. Il certificato rafforzato, rilasciato solo a guariti e vaccinati, sarà necessario per poter usufruire di determinati tipi di attività come ristoranti al chiuso, stadi, discoteche.

Anche per i tamponi, è stata disposta una specifica misura: prezzi calmierati o addirittura gratuiti per alcune categorie di cittadini.

All’interno del Dl, infine, inserita anche una proroga al 31 marzo 2022 dei congedi parentali al 50% per tutti quei genitori che dovessero ritrovarsi ad avere figli posti in quarantena per il Covid.

Viaggi Ue, servirà tampone negativo anche per i vaccinati: le ultime

Il Ministero della Salute, riporta Sky Tg24, ha emanato una nuova ordinanza in forza della quale chiunque arrivi da un Paese dell’Ue, anche se vaccinato dovrà aver eseguito un tampone risultato negativo. Per chi non fosse immunizzato, invece, si aggiungerebbero anche cinque giorni di quarantena.

All’interno dell’ordinanza previsto anche il divieto di ingresso nel Bel Paese a viaggiatori che nei quattordici giorni precedenti siano stati in paesi Africani dove la variante Omicron ha ormai preso piede.

Quanto stabilito dal Ministero Italiano, però, non ha per niente soddisfatto Bruxelles, anzi tutt’altro. La vicepresidente della Commissione Ue, Vera Jourova avrebbe affermato che quando stati membri hanno intenzione di imporre misure maggiormente restrittive, devono farlo sulla base di una “situazione reale”. Non solo, decisioni di tal genere, ha proseguito, minerebbero quel senso di fiducia sul fatto che nell’UE le condizioni devono essere tutte uguali per gli stati membri.

Calo natalità, il Covid ha fatto diminuire le nascite: l’indagine dell’Istat

La pandemia avrebbe determinato un drastico calo delle nascite. Questo, riporta l’Ansa, quanto emerso da un’ultima indagine Istat secondo cui nei primi nove mesi del 2021 si sarebbero registrate 12.500 nascite in meno rispetto al 2020. Un effetto del Covid, dunque, che man mano si è fatto sempre più importante.

L’Italia avrebbe raggiunto i minimi storici con un numero medio di figli pari all’1,17. Rispetto ai primi anni ’90, nello specifico l’anno di riferimento è il 1995, sarebbe aumentata anche l’età media dei genitori giunta a 32,2.

