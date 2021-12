“Amici 21”, Maria De Filippi fa piangere un allievo: il motivo

Maria De Filippi oggi ad Amici ha deciso di spiazzare tutti, ma in particolare due allievi: stiamo parlando di Christian e di Mattia

Maria De Filippi oggi ha spiazzato tutti parlando un po’ di Christian e di Mattia, due allievi della scuola di Amici. Dopo aver assistito alla gara di canto giudicata dall’attrice Sabrina Ferilli e alle varie sfide che ci sono state per i ragazzi, ha chiamato al centro dello studio Mattia per parlare di una cosa, poi ha fatto mettere in collegamento Christian. Il motivo della sua assenza? Il ragazzo si è preso l’influenza e, per questo motivo, non ha potuto presenziare alla registrazione della puntata andata in onda oggi su Canale Cinque.

Amici 21, Maria De Filippi fa piangere Mattia: il motivo

Il motivo per cui sono stati chiamati in causa, è che Mattia e Christian hanno legato molto all’interno del programma. Questa settimana hanno vissuto un momento davvero tanto difficile, perché hanno dovuto prendere una decisione importante riguardo ad una gara di ballo che ha visto Mattia escluso e mandato in sfida. Christian è stato davvero tanto male per questo perché ha avuto come l’impressione di averlo mandato lui in sfida e non sono servite a nulla le tante rassicurazioni di Mattia.

Per questo Maria ha deciso di intervenire con una clip dedicata alla loro amicizia, tra momenti divertenti e momenti difficili. Alla fine Mattia è scoppiato in lacrime e rivelato di aver legato con tutti in casetta, ma che con Christian è nato qualcosa di veramente speciale.

Mattia per fortuna è riuscito a superare la sfida e per questo Christian può tornare a respirare: gli ultimi giorni sono stati davvero molto difficili per la paura di vedere il suo amico eliminato.

IL TG DI YESLIFE.IT, 11 DICEMBRE 2021