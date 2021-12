Nonostante i numerosi impegni televisivi Giulia Salemi non abbandona la sua passione per la moda e continua a proporre ai suoi fan diversi look. Tutti particolarmente apprezzati

Giulia Salemi sa come entusiasmare le sue fan e creare contenuti social con i quali poter interagire con loro. Nonostante sia piuttosto impegnata anche sul fronte televisivo, l’influencer e presentatrice non abbandona i suoi canali di comunicazione nei quali condivide una vasta gamma di contenuti. Da pillole quotidiane alle beauty routine, da momenti teneri e romantici con il fidanzato Pierpaolo Pretelli a progetti lavorativi. Tra quest’ultimi anche molti riferimenti a una delle sue grandi passioni: la moda.

Il look che incanta: Giulia Salemi splende più delle luci di Natale

Mentre i fan di Giulia Salemi attendono di vederla alle prese con la seconda puntata di “Artisti del Panettone“, il programma di cucina presentato su Sky che andrà in onda sabato 18 dicembre, la conduttrice ha voluto condividere con loro un nuovo look.

In vista del Natale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono circondata da luci e alberi, addobbati per l’occasione. Un lungo cappotto verde nasconde un outfit più rock, con pantaloni di pelle abbinati a un cardigan corto che le lascia scoperto il ventre.

Giulia Salemi ha sfidato il freddo di Milano per pubblicizzare Zalando e per incentivare i propri fan a dare un occhio ai prodotti disponibili sul sito di shopping. “Come sapete la magia del Natale quest’anno mi ha travolta“, scrive. Il sorriso mostrato nelle foto riflette lo stato d’animo della conduttrice del “GF Vip Party” che sembra stia vivendo un periodo particolarmente positivo.

La sua vita sentimentale procede a gonfie vele come dimostrano le immagini condivise sui social insieme a Pierpaolo Pretelli. La coppia, in procinto di festeggiare il primo anniversario, sembra essere più unita e felice che mai. Salemi ha da poco celebrato anche il trasferimento nella sua prima casa, della quale ha mostrato le fasi di ristrutturazione nel corso dei mesi.

Anche da un punto di vista lavorativo appare piuttosto soddisfatta e oltre al “GF Vip Party” e “Artisti del Panettone“, i suoi fan potranno vederla a partire dal 4 gennaio 2022 nel programma di Nicola Savino, “Back To School“. L’influencer tornerà sui banchi di scuola e si ritroverà a confrontarsi con insegnanti piuttosto severi: i bambini.

Nel frattempo attraverso gli account social non perde occasione per instaurare un dialogo con le sue fan più fedeli, con le quali scambia opinioni e considerazioni.