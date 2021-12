Con un decreto, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, sono stati prorogati lo stato di emergenza ed il Super Green Pass per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Il Consiglio dei Ministri, ieri pomeriggio, ha approvato un decreto legge relativo alle misure in contrasto alla pandemia da coronavirus. Attraverso il dl sono stati prorogati di altri tre mesi, sino alla fine di marzo, lo stato di emergenza ed il Super Green Pass in zona bianca, certificazione rilasciata ai soggetti ai vaccinati e ai guariti dal Covid per accedere in luoghi come i ristoranti al chiuso, cinema, teatri, discoteche e stadi. Prorogata anche la misura che prevede tamponi a prezzi calmierati o gratuiti per alcune categorie.

Covid-19, Cdm approva nuovo decreto legge: prorogati stato d’emergenza e Super Green Pass

Nel pomeriggio di ieri, martedì 14 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge in materia di contrasto alla diffusione della pandemia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Suicidio assistito: DDL approda alla Camera, ma l’Aula è deserta

Nel dettaglio, come si legge sul sito del Governo, il nuovo dl prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e di alcune misure per il contenimento dell’epidemia al 31 marzo 2022, tre mesi in più rispetto alla precedente data di scadenza (31 dicembre 2021). Prevista anche la proroga al 31 marzo delle norme relative all’impiego del Green Pass e del Super Green pass in zona bianca. Il Green pass rafforzato dovrà, dunque, essere impiegato nelle aree collocate in zona bianca sino al 31 marzo per tutte quelle attività che sono soggette a limitazioni in zona gialla. La decisione, dunque, non permetterà ancora ai soggetti non vaccinati di usufruire di attività come ristoranti, teatri, cinema, discoteche e stadi. Rimangono a prezzi calmierati o gratuiti i test antigenici rapidi per alcune categorie. Nessuna decisione, invece, per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine all’aperto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, il bollettino del 14 dicembre: 20.677 nuovi casi di contagio e 120 morti

Nel decreto, riporta la redazione di Sky Tg24, è stata stabilita la proroga, sempre al 31 marzo 2022, anche dei congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena a causa del Covid e della possibilità di smart working per i lavoratori affetti da patologie.

Il Consiglio dei Ministri, attraverso il dl, ha stabilito che il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il commissario Francesco Paolo Figliuolo possono adottare ordinanze per programmare o fare proseguire “le attività necessarie al contrasto e al contenimento” della pandemia. Il generale Figliuolo, inoltre, su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, è stato nominato Comandante del Comando Operativo di vertice interforze.

Infine, riporta Sky Tg24, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede una stretta sugli arrivi nel nostro Paese. L’ordinanza, in vigore da domani sino al 31 gennaio, dispone l’obbligo di tampone negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Ue. Oltre al test con risultato negativo, per tutti i soggetti non vaccinati è prevista anche la quarantena di cinque giorni. Decisione non gradita dall’Ue.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO