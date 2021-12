Francesco Totti e Ilary Blasi, il tradimento c’è stato. Parla l’amante: “Vi dico tutta la verità”

Dopo anni spunta la verità sul tradimento di Francesco Totti a Ilary Blasi, parla l’amante e racconta cosa è successo

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate e seguite dal pubblico italiano. La loro semplicità, naturalezza e spontaneità hanno fatto innamorare i fan che non perdono occasione di ammirarli e supportarli sui social.

La loro è ormai una relazione solida e duratura, i due si sono conosciuti poco più che ventenni ed oggi hanno una bellissima famiglia. Qualcuno ha tentato di mettere il bastone tra le ruote, senza successo.

Francesco Totti e Flavia Vento, tutta la verità

Francesco e Ilary hanno vissuto momenti che l’hanno messi a dura prova, ma tra alti e bassi sono sempre riusciti a trovare il giusto equilibrio e ad andare avanti. Tutti avranno sentito parlare di un presunto tradimento da parte dell’ex calciatore con Flavia Vento. Qual è la verità al riguardo?

A far riemergere l’argomento è stata la diretta interessata che in un’intervista riportata su Donnapress ha affermato: “Corona mi spingeva: dai, racconta questa storia che ti è successa. Era uno scoop. Tutta Roma lo sapeva. Poi ho telefonato al direttore di Gente e gli ho detto di non pubblicare. Ma lui ha pubblicato. Era tutto vero. Io e Francesco abbiamo avuto una storia”.

Poi ha aggiunto: “Ho voluto fare un passo indietro soprattutto per Ilary. Seppi che era incinta. Dopo la pubblicazione poi Lele Mora e Corona mi dissero: ‘non devi parlare più di Totti perché i tifosi della Roma ti vogliono menare”.

La Vento non sapeva nulla riguardo ai ricatti di Corona nei confronti di Totti tanto da affermare che la sua firma all’epoca venne falsificata. Dal canto suo il calciatore ha ribadito più volte di non aver mai tradito Ilary, lei è e sarà sempre l’amore della sua vita.

