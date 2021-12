Rai cambia tutto, ferma Insinna nella trasmissione: il nome del sostituto

Flavio Insinna incassa un duro colpo: la Rai delude le sue aspettative e sceglie un suo collega per il nuovo appuntamento

Flavio Insinna è uno dei volti noti di mamma Rai. Il celebre presentatore, dopo un po’ di tempo rimasto in sordina, anche per via dei servizi realizzati da “Striscia la notizia” che mostravano i suoi scatti d’ira ed i modi poco carini con cui trattava i concorrenti di “Affari tuoi”, è tornato in auge grazie a “L’Eredità”.

Il game show di Fabrizio Frizzi con lui ora ha trovato una nuova chiave ed il pubblico lo premia continuamente. Ascolti sempre al top e vittorie schiaccianti contro Gerry Scotti ed il suo “Caduta Libera”. C’è però una notizia non positiva per Insinna che sta circolando in queste ore. Proprio lui che è stato a lungo mattatore di “Affari tuoi” non ci sarà nella nuova edizione del programma. Ancora una volta un grande sgarbo.

Insinna fatto fuori, ecco chi prende il suo posto

In Rai è tutto pronto per la nuova edizione serale di “Affari tuoi”. Gli appassionati di tv ricorderanno che già l’anno scorso ci aveva pensato Carlo Conti a condurre il quiz in prima serata e per il prossimo anno ci sarà un’altra grande novità.

Quello che si ripete è il fatto che Flavio Insinna è stato scartato di nuovo nonostante lui sia stato uno dei volti più popolari dello show, forse dopo Paolo Bonolis che lo ha portato al debutto nel 2003 nella fascia preserale.

A capo di “Affari tuoi” per febbraio 2022 ci sarà un conduttore d’eccezione: Amadeus. Secondo quello che si apprende in queste ore, il programma andrà in onda al sabato sera, scontrandosi probabilmente con il “C’è posta per te” di Maria De Filippi. La data di inizio è il sabato successivo al Festival di Sanremo, il 12 febbraio 2022.

La novità rispetto alla scorsa edizione di Carlo Conti è che i protagonisti non saranno delle coppie in procinto di sposarsi ma delle famiglie, come sta accadendo ora a “I Soliti ignoti” condotto sempre da Amadeus.

Probabilmente, inoltre, alcuni dei protagonisti della kermesse canora che Amadeus organizzerà e presenterà per il terzo anno consecutivo, saranno presenti al game show del sabato sera.

La Rai dunque ha deciso di scommettere sul carisma e sull’alone positivo che Amadeus ha saputo creare intorno a sé grazie all’ottima riuscita di Sanremo e mettere da parte, ancora una volta, Flavio Insinna che forse, quest’anno, in questo ruolo ci sperava almeno un po’.

