“Bellissima topina”, Chiara Ferragni è un sogno: un angelo biondo con curve di fuoco – FOTO

Ieri sera la nota influencer si trovava a cena da alcuni amici intimi e per l’occasione ha indossato un outfit casuale ma decisamente surreale.

È sulla bocca di tutti la nuova serie che vede lei ed il marito impegnati a raccontare le vicende della loro saga familiare. “The Ferragnez” sta diventando un fenomeno di costume distribuito in tutto il mondo e che in poche settimane ha già rilanciato la loro popolarità alle stelle.

Tanti gli eventi mondani a cui la coppia sta partecipando prima della chiusura dell’anno ma questo non ha impedito a Chiara Ferragni di andare ieri sera alla cena organizzata da due cari amici nel capoluogo lombardo. Vediamo il suo look per la serata?

Chiara Ferragni manda in iperventilazione i fan, i commenti esplodono

“Bellissima topina ❤️” le ha scritto l’amica Veronica Ferraro, mentre la madre Marina Di Guardo “Bellissimo amore mio 💘”. I commenti dei fan però sono arrivati copiosi come sempre vista la popolarità dell’influencer con oltre 262mila like in poche ore dalla condivisione:

“Queste tonalità ti stanno molto bene”, “Sei fantastica Chiara🤍💜”, “Oddio! È un vassoio di rusticini quello che vedo? 😍”, “Sei un angelo biondo!”.

Come mai tanta concitazione per l’ultimo post? È stato apprezzato enormemente l’ultimo look indossato dalla giovane mamma composto da leggings in simil pelle nera aderentissimi alle gambe magre e toniche, maglioncino a rombi beige, marrone e nocciola, ed infine gli stivali tubolari color cioccolato del brand di lusso Maisonskorpios.

Chiara di trova nella casa degli amici Edoardo Marchiorello e Angelo Tropea per la cena pre natalizia. Il salone del pranzo è riccamente adornato con decorazioni pompose sull’oro e argento, un bell’albero gigante e ottimo cibo per iniziare il pasto nel migliore dei modi.

