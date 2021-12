Natasha Stefanenko, la vita e la carriera della modella russa

Vita e carriera di Natasha Stefanenko, la modella russa arrivata in Italia dove ha incontrato al fortuna e l’amore

Natasha Stefanenko è una modella e attrice russa, è arrivata in Italia grazie all’agenzia di moda “Elite” che l’ha portata a Milano per iniziare la sua carriera di fotomodella e indossatrice. Oltre a lavorare come modella, la Stefanenko si è avvicinata al mondo dello spettacolo, in primis al fianco di Gerry Scotti nel programma “La grande sfida”.

Vita e carriera d Natasha Stefanenko

Natasha Stefanenko è arrivata in Italia per lavorare come modella, ha sfilato per i marchi più prestigiosi ed è apparsa sulle copertine più famose del mondo. Il suo volto è diventato noto anche grazie a numerosi spot televisivi.

Nel 1996 è stata scelta come giurata di “Miss Italia“ e successivamente come personaggio femminile nel programma “Per tutta la vita”. La Stefanenko ha da subito dimostrato simpatia, spigliatezza ed anche intraprendenza.

Grazie anche alla sua bellezza, la modella è diventata una donna di spettacolo meravigliosa. Ha ottenuto infatti diversi ruoli come conduttrice negli anni ’80-’90, la ricordiamo in “Target”, “Ciro”, “Convenscion” e anche “Taratata”.

Non solo programmi ma anche cinema, la Stefanenko è apparsa anche in un film con Luciana Littizzetto, “La grande prugna”. In passato ha anche condotto il “Festivalbar” al fianco di Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Ma la conduttrice non ferma il suo successo, il debutto arriva anche con “Playradio”.

Appare poi in alcune fiction come “Nebbie e Delitti” e continua la carriera sul piccolo schermo come conduttrice e attrice per qualche anno. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Stefanenko è sposata con l’ex modello Luca Sabbioni, dal quale ha avuto una figlia di nome Sasha.

Nel 2022 parteciperà a “Pechino Express” con sua figlia, un grande ritorno in tv dopo tanti anni di assenza. La conduttrice ha voglia di rimettersi in gioco. Staremo a vedere dove questa nuova avventura la porterà.