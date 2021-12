Adriano Celentano ha dovuto fare i conti con una malattia davvero terribile: dopo tanti anni di silenzio il cantante svela finalmente la verità.

Essere genitore non è mai facile, nemmeno per i vip più famosi e amati d’Italia. Oggi torniamo a parlare di Adriano Celentano, un artista ineguagliabile che nonostante l’età molto avanzata (83 anni) continua ad intrattenere il pubblico come faceva in gioventù. Non è tutto rosa e fiori, però, per la vecchiaia del cantante: è notizia dell’ultima ora, infatti, che uno dei suoi figli abbia scoperto di soffrire di una malattia particolarmente invadente.

Adriano Celentano è nato a Milano nel 1938, da genitori emigrati pugliesi. Il suo primo successo musicale lo vive nel 1959 con “Il tuo bacio è come un rock”, a cui seguiranno altre innumerevoli hit. Pochi anni dopo, nel 1963, sul set di un film il cantante incontra Claudia Mori, e nonostante a quei tempi lui fosse già ufficialmente fidanzato con un’altra donna Celentano decide di sposarla in gran segreto. La decisione si rivela particolarmente azzeccata e fortunata, e con Claudia Celentano diventerà padre di tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalina.

È stato proprio uno dei suoi figli a riportare il padre sotto il riflettore del mondo del gossip, purtroppo per via di una brutta notizia. Giacomo Celentano, 55 anni, ha raccontato al pubblico di essersi reso conto di soffrire di depressione parecchi anni fa, ormai nel lontano 1990. “Nel cuore della notte capii che era successo qualcosa di grave dentro di me, ma non sapevo cosa. La mia stessa famiglia faceva fatica a comprendermi, tant’è che mi ritrovai da solo con la mia malattia” ha spiegato. Giacomo Celentano è riuscito ad affrontare la malattia grazie alla fede e alla vicinanza della moglie Katia, e pare che oggi stia molto meglio.

Affrontare la depressione non è difficile solo per chi ne è malato, ma anche per le persone che gli stanno intorno: purtroppo, infatti, spesso risulta impossibile comprendere ciò che sta succedendo ad una persona cara malata di depressione. Ci auguriamo che Giacomo oggi stia meglio e sia felice in compagnia dei suoi cari.

