In una scuola elementare in Australia, un castello gonfiabile è stato trascinato via dal vento provocando la morte di cinque bambini ed il ferimento di altri quattro.

Cinque bambini morti ed altri quattro feriti, di cui tre in condizioni critiche. Questo il bilancio del drammatico incidente verificatosi stamane in una scuola elementare vicino Devonport, in Australia. I bimbi stavano festeggiando l’ultimo giorno di scuola e si trovavano su un castello gonfiabile, ma improvvisamente il vento lo ha trascinato in aria facendo precipitare i piccoli da un’altezza di circa dieci metri. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso e la polizia.

Tragedia questa mattina, giovedì 16 dicembre, alla Hillcrest Primary School di Devonport, in Tasmania (Australia), dove cinque bambini, tra i 5 ed i 6 anni, sono morti ed altri quattro sono rimasti feriti in un gravissimo incidente.

Secondo quanto riportano alcune fonti locali ed il quotidiano britannico The Guardian, i nove bambini, insieme, ad altri compagni avevano preso parte alla festa per l’ultimo giorno di scuola elementare. Mentre giocavano su un grande castello gonfiabile, una folata di vento ha trascinato quest’ultimo in aria, facendo precipitare i piccoli da un’altezza di circa dieci metri. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei presenti che hanno lanciato l’allarme.

In pochi minuti sul posto sono intervenuti i medici a bordo di diversi mezzi di soccorso. Purtroppo per cinque dei piccoli coinvolti non c’è stato nulla da fare. Altri quattro sono stati trasportati in eliambulanza in ospedale dove ora si trovano ricoverati. Tre di loro, riferisce The Guardian, versano in condizioni critiche.

Presso la scuola sono arrivati anche gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

My heart is breaking for all those impacted by the tragedy at Hillcrest Primary School in Tasmania today.

My prayers are with the family and friends of the children who lost their lives, the injured, the first responders and all those who witnessed this deeply distressing event.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) December 16, 2021