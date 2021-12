Kiev: l’invasione russa potenziale miccia del conflitto mondiale

L’effettiva aggressione da parte delle milizie russe potrebbe scatenare lo scoppio della Terza guerra mondiale: lo ha riferito il ministro Yuliia Laputina.

Resta alta la tensione tra Federazione Russa e Ucraina a seguito del massiccio rafforzamento delle milizie russe sulla linea di frontiera. La situazione al confine resta accesa, così come la preoccupazione di Unione Europea e Stati Uniti. Le reali intenzioni di Mosca sono già state al centro della discussione di martedì 7 dicembre, durante il vertice virtuale tra presidente democratico Joe Biden e il leader del Cremlino Vladimir Putin.

NON PERDERTI ANCHE >>> Elon Musk è la persona dell’anno 2021 secondo il Time

Molto probabile lo scoppio della Terza guerra mondiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Київ | Киев | Kyiv (@kyiv_life_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Zaki libero, ma in black list: il ricercatore non può viaggiare all’estero

Tra le maggiori preoccupazioni internazionali avanza la pista del ritorno della politica di monopolio di Mosca su Kiev. In merito, il leader democratico Joe Biden ha sottolineato che il progetto di Vladimir Putin non si limiterebbe a ostacolare in toto all’Ucraina le relazioni col mondo occidentale, vietandole tacitamente un possibile inserimento all’interno della NATO; secondo le ipotesi del presidente degli Stati Uniti, il capo del Cremlino vorrebbe isolare l’ex satellite ucraino da qualsiasi rapporto con l’Occidente attraverso considerevoli tagli economici e militari.

Dall’invito della Casa Bianca a quello dei leader del G7; l’ultimo monito arriva da Bruxelles: la Russia è stata più volte sollecitata a cambiare atteggiamento altrimenti Mosca si vedrà costretta ad affrontare un prezzo salatissimo. In caso di effettiva invasione della vicina Ucraina da parte della Russia, la Federazione non solo dovrà sopportare l’onere di ingenti sanzioni. La reale aggressione oltre confine potrebbe addirittura innescare lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale. Lo ha riferito a Sky News il ministro per gli Affari Veterani di Kiev. Con riferimento alla possibilità di una futura terza guerra mondiale, la risposta di Yuliia Laputina è trasparente.

“Certo che è possibile, geopoliticamente sembra uno scenario altamente possibile. Pertanto dovremmo prestare attenzione alla questione ucraina in nome della sicurezza dell’intero continente.”

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE