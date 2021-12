Elon Musk è la persona dell’anno 2021 secondo il Time

Il CEO di Tesla e di Space X è la persona dell’anno 2021 secondo il Time. Il motivo? La considerevole influenza di Elon Musk nella società.

Elon Musk persona dell’anno secondo il Time. La nota rivista americana ha elevato quella del CEO Tesla e di Space X come la più brillante personalità del 2021. Definito allo stesso tempo “clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman“, Elon Musk è riuscito comunque ad assicurarsi il primo posto in copertina grazie ai suoi ambiziosi progetti di rilevanza mondiale. La mente de “l’uomo che aspira a salvare il pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare” è stata definita come un “folle ibrido tra Thomas Edison, P. T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di ‘Watchmen’“.

NON PERDERTI ANCHE >>> Zaki libero, ma in black list: il ricercatore non può viaggiare all’estero

Elon Musk persona dell’anno:

medaglia d’argento per Jeff Bezos

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sparatoria durante veglia funebre: un morto e almeno tredici feriti

Il volto di Elon Musk in copertina è dettato dalla sua consolidata presenza nella società internazionale, nonché dalla sua genialità e ingegno; una combinazione di fattori che ha tacitamente mutato le attitudini della comunità, cambiandole radicalmente. Si potrebbe parlare di un vero cambio di paradigma a livello sociale, utilizzando il linguaggio tanto caro a Thomas Kuhn. La spiegazione è esplicata nell’editoriale del caporedattore di Time Edward Felsenthal: “La personalità dell’anno è un indicatore di influenza. Poche persone hanno la stessa influenza del Signor Musk sulla vita, sulla Terra e potenzialmente anche sulla vita al di fuori della Terra. […] Nel 2021 Elon Musk è emerso non solo come la persona più ricca del mondo, ma anche come l’esempio più ricco di una massiccia trasformazione della società.”

Dalla società di esplorazione spaziale SpaceX, da lui fondata nel 2002, al contratto in esclusiva con la NASA per la realizzazione del prossimo modulo di atterraggio sulla luna, alla prima missione orbitale: i suoi successi sono infiniti e ciascuno è prova di un obiettivo ben più grande; quello di “consentire alla vita di svilupparsi su più pianeti e rendere l’umanità una civiltà spaziale.”, ha riferito il cofondatore e capo di Tesla durante l’intervista a Time. Anche il colosso Tesla, che Musk ha guidato dal 2008, ha registrato un incredibile boom nel 2021, affermandosi come azienda leader nel mercato dei veicoli elettrici. “Il nostro obiettivo con Tesla è sempre stato quello di dare il buon esempio nell’industria automobilistica con la speranza di spingere gli altri produttori a progettare veicoli elettrici per accelerare la transizione verso tecnologie sostenibili.”, ha precisato Elon Musk.

La persona del 2021 non ha esitato a graffiare i suoi rivali, soprattutto Jeff Bezos. A seguire il tweet tagliente.

Il CEO Tesla ha reagito a un tweet del fondatore di Amazon e Blue Origin con l’emoji che designa una medaglia d’argento.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE