Uomo trovato morto in casa: a lanciare l’allarme la moglie in ospedale per partorire

Nel pomeriggio di ieri a Tortona (Alessandria), un uomo è stato trovato morto in casa dopo la segnalazione della moglie che si trovava in ospedale per partorire.

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione di Tortona, in provincia di Alessandria. A lanciare l’allarme è stata la moglie del 46enne che si trovava in ospedale per partorire. Dopo la segnalazione, le forze dell’ordine si sono recati presso l’appartamento facendo la drammatica scoperta: il corpo senza vita dell’uomo riverso su un materasso posto sul pavimento. A stroncarlo, secondo i primi riscontri, le esalazioni da monossido di carbonio provenienti da un braciere.

È morto in casa, forse ucciso dalle esalazioni da monossido di carbonio, proprio mentre nasceva suo figlio. Questo il tragico destino di un uomo di 46 anni di origine nigeriana ritrovato privo di vita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 dicembre, all’interno della sua abitazione di Tortona, in provincia di Alessandria.

A far scattare l’allarme, secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, è stata la moglie del 46enne che si trovava in ospedale per partorire. La donna, dopo il parto, ha cercato di contattare il marito, ma non ricevendo risposte, ha chiamato le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri si sono, dunque, precipitati presso l’appartamento della famiglia e, una volta entrati, hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo disteso su un materasso posto sul pavimento. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe medica che alla fine si è arresa dichiarandone il decesso.

I militari dell’Arma hanno fatto subito scattare gli accertamenti per chiarire le cause della morte del 46enne ed hanno informato la moglie.

L’ipotesi più accreditata, riferisce Fanpage, è quella che la vittima possa aver perso la vita nel sonno per via delle esalazioni da monossido di carbonio provenienti da un braciere che utilizzava per scaldarsi. L’abitazione per ulteriori accertamenti è stata posta sotto sequestro.

