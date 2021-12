“Bellezza stellare”. Elisa Isoardi: panterona sul red carpet. In total black è uno spettacolo irresistibile – FOTO

Elisa Isoardi. La simpaticissima presentatrice tv è stata presente a un evento glamour di primo piano. I fotografi erano tutti concentrati su di lei: una vera star

Con la chiusura della trasmissione “La prova del cuoco” nel giugno 2020 si è concluso anche l’ultimo progetto che ha visto alla conduzione la simpaticissima presentatrice piemontese Elisa Isoardi.

Tuttavia, non ha mai fatto mancare la sua presenza al pubblico cimentandosi in avventure televisive che l’hanno vista in ruoli inediti ma, allo stesso tempo, coraggiosi e interessanti. È stata, infatti, provetta danzatrice nella passata stagione di “Ballando con le stelle” in coppia con Raimondo Todaro; nonostante un infortunio, è riuscita a raggiungere l’obiettivo della finale. Pochi mesi dopo, l’abbiamo ritrovata audace naufraga de “L’Isola dei famosi” su Canale 5 (quindicesima edizione) ma anche in questa occasione un problema a un occhio l’ha costretta a un ritiro anticipato dalla competizione.

Elisa Isoardi: ogni apparizione pubblica è sempre un momento di grande successo

Con oltre 628mila follower su Instagram Elisa Isoardi è un personaggio di spicco del web; apre costantemente una finestra sulla sua vita lavorativa e privata consentendo ai fan di conoscere ogni aggiornamento che la riguardi.

Alcune voci non confermate la vedrebbero prossimamente sul palco più prestigioso dello spettacolo italiano, quello della Ariston e del Festival di Sanremo, fortemente voluta da Amadeus per affiancarla alla conduzione della kermesse canora. Il presentatore Rai dovrebbe essere affiancato ogni sera da una figura diversa, una di queste potrebbe essere proprio la Isoardi. Tuttavia, è presto per dirlo perché il cast non è stato ancora ufficializzato.

I più fortunati hanno potuto godere della bellezza dell’ex modella originaria di Cuneo durante la premiere del film “7 donne e un mistero” (regia di Alessandro Genovesi, prodotto da Warner Bros. Italia) avvenuta ieri a Roma. La pellicola vede protagoniste una rosa di interpreti eccezionali come Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri, Ornella Vanoni.

Per l’occasione Elisa Isoardi ha scelto una mise total black composta da pantaloni attillati con orlo sopra la caviglia e un top scollato che lascia scoperte braccia e spalle, sfidando le temperature invernali. Indossa delle decolletè in tinta dal tacco vertiginoso. Una vera panterona: superba.

“Che emozione vedere questi scatti, sei meravigliosa!”, le scrive qualcuno tra i commenti. E ancora: “Bellezza stellare, fascino e carisma”, “Radiosa”, “Unica e inimitabile”.

