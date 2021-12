Un triste annuncio riguardante l’amata beniamina di “Verissimo” ha lasciato i fan della conduttrice disorientati. Silvia Toffanin è ad un bivio.

Sebbene la storica trasmissione di “Verissimo” sia stata portata avanti con notevole successo da ben diverse annualità, e grazie soprattutto alla presenza carismatica e sempre entusiasta della brillante Silvia Toffanin, quest’oggi una parentesi d’inattesa tristezza si accingerebbe a sorvolare le telecamere degli studi Mediaset. La tranquillità che ha finora trionfato sul celebre format televisivo starebbe per dileguarsi.

L’amato salottino, presieduto con professionalità dalla conduttrice di origini vicentine, avrebbe appena perduto un’importante occasione per continuare ad aumentare il suo livello di audience. La drastica decisione sarebbe arrivata dall’alto.

Silvia Toffanin, la padrona di “Verissimo” saluta tutti. L’annuncio arriva da lui…

Il recente annuncio, che avrebbe particolarmente scosso il pubblico in questa soleggiata giornata di metà dicembre, è giunto all’improvviso all’ascolto del vasto pubblico del piccolo schermo. Le parole di Pier Silvio Berlusconi, niente meno che la dolce metà della nata sotto il segno dello Scorpione, sarebbero state chiare a tal proposito.

Dopo aver accolto Elettra Lamborghini con festosità in studio, adesso una lunga pausa è stata richiesta in direttissima dai vertici della rete Mediaset. E tale stop sarebbe stato programmato con ufficialità a partire già dal termine della settimana corrente. Scendendo nei dettagli si tratterebbe di un arco temporale compreso tra il prossimo sabato, 19 dicembre, e l’8 gennaio 2022.

Per fortuna, nonostante le iniziali preoccupazioni espresse sui vari social network di riferimento da parte dei più affezionati telespettatori, pare che il motivo di tale sospensione, in realtà, non sia un vero e proprio segreto. E tanto meno un segnale di un errore commesso da parte della sua stoica conduttrice.

A sancire tale pausa, dunque, potrebbe essere semplicemente il periodo a ridosso delle festività natalizie.

