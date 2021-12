“Pomeriggio 5”, drammatica notizia in diretta: “Non sta bene”. Il noto attore è ricoverato

A “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso e i suoi analisti hanno dovuto confrontarsi con una notizia drammatica: “Purtroppo non sta bene”. Il noto attore è ancora ricoverato

Lo scontro tra Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando, e Francesca “Lavacca” Della Valle prosegue a colpi di accuse al veleno. A “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso continua a seguire questo caso mediatico che sta appassionando milioni di telespettatori. A quanto sembra, la donna avrebbe circuito l’attore così come avrebbe fatto in passato con altre vittime.

“Il notaio ha confermato che Francesca, in passato, avrebbe truffato una persona anziana“, ha spiegato la conduttrice, alludendo ad un episodio emerso solo di recente, che riguarda proprio la compagna dell’attore. Quest’ultima, che da tempo chiede di poter vedere Lando – ricoverato in una clinica -, sarebbe arrivata ad un duro scontro con il figlio Massimiliano. I dettagli confessati a “Pomeriggio 5” sono clamorosi.

“Pomeriggio 5”, drammatica notizia in diretta: “Non sta bene”. Parla il figlio di Lando Buzzanca

La vicenda che coinvolge Lando Buzzanca e Francesca Lavacca si sta complicando ogni giorno di più. Alla luce dei rumors che sono emersi a proposito della donna, Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore, ha deciso di impedire a quest’ultima l’accesso alla clinica presso cui si trova ricoverato suo padre. Massimiliano, mediante un videoclip, ha comunicato a Barbara D’Urso come stanno realmente le cose.

“Purtroppo papà non sta bene. Fisicamente è migliorato, ma la testa è quella che è…“: queste le parole dell’uomo, che non ha mancato di lanciare una frecciatina bella e buona alla “rivale”. “Sono andato a trovarlo lunedì e l’ho trovato agitato. Aveva ricevuto la visita della signora Lavacca, che lo ha messo sotto pressione“, ha proseguito Massimiliano, che sembra tuttora ai ferri corti con Francesca.

In studio, Mauro Coruzzi non si è lasciato scappare l’opportunità di commentare la vicenda. “Si sa che Buzzanca non sta bene, è ricoverato da mesi“, ha detto l’ospite, per poi accusare Francesca di aver circuito Lando con il solo obiettivo di farsi sposare, e di aver quindi accesso alla sua eredità.

La D’Urso, prima di cambiare argomento, ha continuato a ribadire le intenzioni della trasmissione. “Seguiremo questa vicenda, siamo molto vicini a Lando“: queste le parole della conduttrice.

