Monica Bertini in posa davanti alla telecamere è un’esplosione di eros allo stato puro. Il web si inchina davanti a cotanto splendore.

Monica Bertini, la splendida giornalista sportiva continua ad attraversare il suo periodo magico, piene di soddisfazioni. Per la professionista infatti è arrivato il momento di raccogliere i frutti del suo lavoro, delle sue fatiche e di quella giusta dose di tenacia utile per arrivare ad essere oggi tra le più amate.

Basta imbattersi sul web per appurare i commenti positivi che riceve dai suoi fans e non solo. Molti vanno oltre la bellezza prorompente di Monica per sottolineare quanto sia brava e professionale. Il suo ultimo post racchiude questa ambivalenza sempre insita comunque in lei: bellezza (fascino, seduzione) e tanta, tanta bravura.

Monica Bertini con la gonna a rischio cedimento è da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ->Sanremo 2022, svelato il cast che affiancherà Amadeus. I nomi incredibili

Bellissima come sempre la giornalista che propone nel suo ultimo post due scatti avente come tema una delle sue più grandi passioni: lo sport. Una passione che ha elevato a lavoro e che si offre tantissimo al suo pubblico, come si legge peraltro sotto i suoi post. I fans ne elogiano la bravura e sono numerosi gli apprezzamenti che riceve.

Frasi del tipo: “E chi se lo perde. Una conduttrice come te BRAVA E BELLA si merita di essere lì” o ancora “Super mega bellissima meravigliosa stupenda sensuale affascinante incantevole luminosa dea occhi bellissimi e luminosi sorriso splendido e luminoso” certamente scaldano il cuore. Ovviamente la bellezza non passa in secondo piano e Monica sfoggia un outfit che le dona particolarmente: un mini dress appena sopra il ginocchio, plissettato nero con inserti che tendono sul grigio, semplicemente un’esplosione di Eros.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ->Elena Santarelli “mamma imperfetta” senza rivali: alza la gonna e mostra la meraviglia. Carosello di FOTO uniche

I tessuti leggeri della gonna la rendono particolarmente svolazzante e questo dettaglio di certo non viene trascurato. “Mamma mia aiutami!” scrive un fan estasiato dalla bellezza e dalla forte femminilità della Bertini, arricchito dallo sguardo dolce e da un sorriso che fa sognare. Non le manca assolutamente nulla!

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 16 DICEMBRE 2021