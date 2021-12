Elena Santarelli “mamma imperfetta” senza rivali: alza la gonna e mostra la meraviglia. Carosello di FOTO uniche

La showgirl ha posato per una nota rivista e ha scelto quindi di ripostare nella sua pagina Instagram alcuni scatti direttamente del backstage.

Elena Santarelli è una delle showgirl più amate in Italia per la sua solarità contagiosa e la grande preparazione che ha alle spalle nella conduzione tv e radio.

La showgirl ha conosciuto il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, nel 2006, e dalla relazione sono nati i figli Giacomo (nel 2009) e Greta Lucia (nel 2016). Ma come è Elena nelle vesti di madre? Ce lo hanno detto i suoi fan su Instagram:

“Fossero tutte come te le mamme imperfette!!❤️”, “Bellissime foto e come sempre complimenti per la tua grande professionalità che hai in tutto quello che fai”, “Attraente e intrigante gambe spettacolari veramente sexy buona serata ❤️”, “🔥sei imperfetta ma meravigliosa ❤️”.

A cosa sono dovuti questi messaggi estasiati dei fan? Scopriamolo subito.

“In edicola il servizio completo su @chimagazineit, #intervista di @gabrieleparpiglia ✔️ #quandounamammanonlosa #chimagazine #italia #blonde #intervista #rome #piemme”.

Questo il messaggio che la bella Elena ha scritto a corredo dell’ultimo post Instagram pubblicato poche ore fa e che racconta in anteprima ciò che i suoi follower potranno trovare al suo interno.

La showgirl ha postato anche alcune foto di lei mentre posava proprio per il servizio inedito incentrato sulla sua vita da mamma (imperfetta, per l’appunto). Sono inedite però anche le foto che la immortalano nella sua mise migliore: due cambi look per un risultato che ha mandato in iperventilazione migliaia di persone.

Smoking uomo con pantalone a palazzo nero con giacca in tinta aperta sul petto dove spiccava il top di maglia fantasia animalier, con focus sul suo addome piatto e super seducente. La seconda foto invece la cattura con indosso un maglioncino nero accollato ed una gonna tartan nera e verde con profondo spacco laterale.

Lei però negli scatti gioca con il tessuto pesante che alza maliziosamente sulle gambe scoprendo le cosce e dando l’illusione di mostrare le meraviglie nascoste del suo corpo perfetto. Elena è troppo gelosa però della sua intimità e si ferma molto prima regalando però il piacere di averci provato almeno per un istante che a molti è sembrato eterno.

