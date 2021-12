Aida Yespica bella e sognante sulla neve. Si respira aria di libertà per lei ed i suoi fan gioiscono per uno spettacolo unico

Si avvicinano le feste ed Aida Yespica cerca di non pensare al dolore che porta nel cuore. La bella showgirl, infatti, trascorrerà il secondo Natale senza il figlio Aron, avuto dal suo ex compagno Matteo Ferrari. Insieme al papà, Aron vive a Miami, una scelta fatta da Aida per garantirgli un futuro solido e dargli la possibilità di studiare in scuole internazionali.

La venezuelana ha specificato, infatti, di essere stata truffata e di essere rimasta senza soldi. Ecco perché si è dovuta “distaccare” dal figlio. Per il momento resta in attesa di ottenere il visto per recarsi in America che purtroppo non arriverà prima di marzo.

Aida Yespica, sex-appeal anche sulla neve: meravigliosa

