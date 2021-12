Elena Sofia Ricci abbandona la storica fiction: la notizia che spiazza i fan

Dopo sei anni, l’attrice Elena Sofia Ricci lascia uno dei suoi ruoli più importanti. Arriva la conferma

Vincitrice di tre David di Donatello e tre Nastri d’argento, è uno dei volti più amati in Italia sul grande e piccolo schermo, ma anche in teatro: Elena Sofia Ricci dice addio al personaggio che l’ha avvicinata al pubblico. Erano sempre più insistenti le voci del suo presunto abbandono; da mesi ormai i telespettatori erano in attesa di conoscere le sorti di una delle protagoniste più amate della Rai. La conferma arriva da una collega di set e si aprono nuovi possibili scenari.

“Che Dio ci aiuti 7”, Elena Sofia Ricci sveste i panni di Suor Angela: l’addio

Che Dio ci aiuti 7 dice addio ad una delle sue protagoniste: Suor Angela, cuore pulsante della fiction. Interpretata per ben 6 stagioni da Elena Sofia Ricci, tra i suoi ruoli televisivi più longevi insieme al personaggio di Lucia Liguori, protagonista della serie tv I Cesaroni.

L’attrice sembra non volersi legare troppo a lungo ai personaggi da lei interpretati e molto amati dal pubblico. Già mesi fa aveva anticipato che sarebbe stata impegnata con nuovi progetti, ma la conferma del suo addio alla fiction di Rai1 arriva dalla collega Valeria Fabrizi.

In un’intervista Valeria Fabrizi ha affermato che dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle avrebbe atteso di vestire i panni di Suor Costanza, la madre superiora del convitto, aggiungendo:

“Ma sembra che oggi la notizia sia stata pessima: Elena non la vuole più fare. Era già nell’aria, mi spiace per il pubblico.”

Le riprese della settima stagione di Che Dio ci aiuti sono previste per il 2022, e molti si chiedono come gli sceneggiatori decideranno di far salutare il personaggio di Suor Angela al pubblico. Tra le ipotesi più concrete c’è quella di una sostituzione, come avvenuto in Don Matteo che ha trovato il suo nuovo volto in quello di Raul Bova, dopo l’addio di Terence Hill.

Altri credono invece che maggior spazio verrà dato al personaggio di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. A lei, quindi, potrebbero passare le redini della fiction e del racconto. I fan sono fiduciosi di poter vedere Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela almeno nelle puntate iniziali della settima stagione.

Si attendono conferme e dettagli ufficiali dalla produzione Lux Vide; quindi, c’è ancora attesa prima di scoprire chi sarà coinvolta nelle vicende quotidiane dei frequentatori del bar L’angolo divino. L’unica certezza è Che Dio ci aiuti sarà trasmesso sui nostri schermi, d’altronde è impensabile terminare una fiction che vanta il 20% di share ed oltre 5 milioni di telespettatori. Non resta che scoprire cosa aspettarci dalla nuova stagione.