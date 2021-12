Elisabetta Canalis ha finalmente preso una decisione che renderà molto felici i suoi fan e lo fa per la prima volta

L’ex velina Elisabetta Canalis ha finalmente accontentato i suoi fan con una decisione davvero importante. La Canalis quest’anno ha condotto “Vite da copertine” con cui tornerà a gennaio dopo le feste di Natale. Nel frattempo ha deciso però di fare un regalo ai suoi fan, ha permesso loro di entrare per la prima volta nel suo privato.

Elisabetta Canalis fa entrare i fan in casa sua a Los Angeles

Sulla sua vita privata in America, la Canalis ha sempre tenuto un certo riserbo, probabilmente per tutelare il marito e la figlia piccola. Ieri sera è andata in onda una puntata di “Permesso Maisano” nella quale Elisabetta Canalis era protagonista. Questa volta è stata lei al centro dell’attenzione e non i vip e le celebrità di cui parla sempre a “Vite da copertina”.

D’altronde anche la sua per anni è stata una vita da copertina. Le sue relazioni amorose hanno fatto sempre discutere, specialmente quella più nota con l’attore hollywoodiano George Clooney. In questo appuntamento su TV8, la Canalis ha fatto entrare in casa sua i fan alla scoperta della sua quotidianità, che è fatta di tanto allenamento fisico e di una vita da mamma.

La Canalis vive in una villa meravigliosa con i suoi quattro cani, la figlia Skyler e il marito Brian. L’ex velina si racconta alle telecamere e spiega come gestisce la casa e le varie attività quotidiane. Elisabetta e Brian vivono una vita molto agiata, un casa hanno una bellissima piscina sfruttata tutto l’anno viste le temperature calde di Los Angeles. Immancabile una palestra per gli allenamenti della Canalis ma anche del marito Brian.

Il vero fiore all’occhiello della casa è la cantina di vini. La Canalis si è aperta sulla sua carriera, raccontando com’è cominciata. Trasferitasi a 21 anni dalla Sardegna a Milano, è stato difficile, neanche il tempo di realizzare il cambiamento che era già sul bancone di “Striscia la Notizia”. Una scelta accettata dalla madre e non tanto dal padre che non ha mai creduto nel mondo dello spettacolo.

