Gratta e Vinci, clamorosa vincita da mezzo milione. Parla l’uomo che ha assistito alla scena

Gratta e Vinci, clamorosa vincita da mezzo milione di euro nel comune ligure di Chiavari: il tabaccaio svela tutti i retroscena

Sebbene moltissime persone, quotidianamente, tentino la fortuna mediante il banale acquisto di un “gratta e vinci“, sono in pochi coloro che, per un puro scherzo del destino, riesco a trarne i benefici auspicati. Tuttavia, quando questo accade, le vincite si rivelano – nella stragrande maggioranza dei casi – a dir poco clamorose.

È quanto è successo ad un giocatore ignoto, che presso il comune ligure di Chiavari (Genova) ha messo a segno una vincita da ben mezzo milione di euro. Le parole del tabaccaio di via Martiri della Liberazione, luogo in cui si è verificata la vincita, sono a dir poco sconvolgenti: i retroscena clamorosi sull’accaduto.

La tabaccheria Metaldi, situata presso il comune ligure di Chiavari, è stata teatro di un avvenimento più unico che raro. Un misterioso uomo, che negli scorsi giorni si è recato presso lo stabile per l’acquisto di un “gratta e vinci”, ha messo a segno una vincita clamorosa: ben 500mila euro di bottino.

Il titolare Maurizio Metaldi, a dir poco stupefatto in virtù di quanto verificatosi, non ha esitato a fornire la propria versione dei fatti. “Sicuramente abbiamo venduto il biglietto domenica, quando c’era il mercatino dell’antiquariato“, ha asserito con convinzione il tabaccaio. In merito al misterioso vincitore, tuttavia, non è ancora trapelato nulla.

Un avvenimento decisamente sconvolgente, che, come ribadito da Metaldi, non accadeva dai tempi delle lire: “Un biglietto di questo tipo si trova solamente ogni 480mila“. La vincita sarebbe stata messa a segno tramite l’acquisto di un “Miliardario mega”, ad un prezzo a dir poco irrisorio: solamente 10 euro.

Il tabaccaio ha inoltre espresso l’augurio che il fortunato si palesi. Indubbiamente, a fronte di questo clamoroso episodio, la tabaccheria Metaldi conferma la propria tradizione di “vincite fortunate”, nonostante le precedenti appartenessero ancora all’epoca delle lire.

