Al TG5, la consueta anteprima del “GF Vip” ha allarmato i telespettatori. Alfonso Signorini ha preannunciato una situazione davvero preoccupante

Questa sera andrà in onda il “GF Vip Christmas Show“, lo show di Natale con cui i protagonisti della sesta edizione saluteranno gli affezionati telespettatori del reality, in vista delle vacanze natalizie. Per l’occasione, i gieffini si sarebbero preparati ad una serata improntata sul divertimento e su performances che non mancheranno di entusiasmare il pubblico.

Alfonso Signorini, in collegamento con il TG5, ha fornito delle succose anticipazioni in merito alla diretta, che sono però passate in secondo piano rispetto ad una dichiarazione a dir poco sconvolgente. “Sta succedendo di tutto“: queste le parole del conduttore che hanno fatto tremare il pubblico. La puntata del “GF Vip” è a rischio? Scopriamolo insieme.

Alfonso Signorini in diretta al TG5: “Sta succedendo di tutto”. Salta la puntata del “GF Vip”?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, il cavaliere smaschera la redazione: Maria De Filippi ci mette la faccia

Come ogni lunedì, il TG5 si è collegato in diretta con Alfonso Signorini, per fornire ai telespettatori un’anteprima della puntata che andrà in onda a breve. Costanza Calabrese, di fronte alle dichiarazioni del conduttore, ha veramente faticato a contenersi. Il giornalista, nell’annunciare il “GF Vip Christmas Show”, ha lanciato un clamoroso scoop.

“Ti anticipo già che in casa sta succedendo di tutto” – ha esordito Signorini, accentuando la curiosità della Calabrese – “Le donne stanno facendo la guerra per avere un posto in prima fila nello spettacolo“. Una puntata che si preannuncia ricca ed esaltante, a giudicare dalle parole del presentatore, che ha anche rivelato i nomi dei due concorrenti che entreranno questa sera nella casa.

Si tratta di Natalie Caldonazzo e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, un personaggio sconosciuto ai più, nipote del più celebre Costantino della Gherardesca. Con l’ingresso di due nuovi volti, il reality non potrà che trarne giovamento in termini di dinamiche e di siparietti destinati ad intrattenere il pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Dayane Mello, in diverse posizioni mostra la sua bellezza. La FOTO fa battere il cuore e non solo: “Se la poltrona potesse parlare”

Signorini ha salutato la conduttrice del TG5 rinnovando l’invito a rimanere sintonizzati sulla rete. A quanto pare, al netto della diatriba che vedrebbe coinvolte le donne, la diretta del “GF Vip” non è affatto a rischio.