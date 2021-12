Amadeus. Sanremo non è ancora iniziato ma ha già sferrato un duro colpo alla concorrenza

Amadeus. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 15 Dicembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 15 Dicembre 2021, e quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato il programma musicale condotto da Amadeus “Sanremo giovani 2022”. Rai Due ha messo in onda la fiction “Mare fuori 2” puntata dal titolo “Rivelazioni”. Su Rai Tre Federica Sciarelli ha presentato lo programma storico dedicato alla cronaca e alle persone scomparse “Chi l’ha visto?”.

Canale 5 ha proposto un nuovo episodio della miniserie in prima visione “Tutta colpa di Freud” (tratta dall’omonimo film) con protagonisti Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Su Italia 1 è stato trasmessa la partita di calcio valevole per la Coppa Italia Fiorentina Vs Benevento. Rete Quattro ha proposto “Zona Bianca”, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Come sono andati gli ascolti tv di mercoledì 15 Dicembre 2021?

Vince la gara degli ascolti “Sanremo Giovani 2022”. Non è ancora iniziata la kermesse principale ma già Amadeus sbaraglia la concorrenza. Registra 2.425.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Al secondo posto sempre la Rai con “Chi l’ha visto?”: 1.916.000 spettatori pari a uno share del 10.2%. Brutto colpo per “Tutta Colpa di Freud – La Serie” con Claudio Bisio; medaglia di bronzo con 1.759.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “Mare fuori 2”– 1.402.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Rete Quattro: “Zona Bianca” – 740.000 spettatori con il 4.7% di share.

Italia 1: “Coppa Italia Fiorentina Vs Benevento” – 1.197.000 spettatori pari al 5.4% di share.

Tv8 : “Un Natale per Due” – 477.000 spettatori con il 2.4% di share.

La7: “Non è l’Arena” – 822.000 spettatori con uno share del 5.2%.

Nove: “Accordi & Disaccordi” – 402 .000 spettatori con l’1.9% di share.

Stasera, 16 Dicembre, vedremo su Rai Uno la fiction “Un professore – Rousseau”. Rai Due festeggia il suo sessantesimo anniversario con lo show “60 sul 2”. Rai Tre presenta il film “Non ci resta che vincere”. Su Canale 5 il game-show “Caduta Libera! Campionissimi” con Gerry Scotti. Gli appassionati di sport potranno vedere su Italia 1 la partita Sampdoria Vs Torino, mentre su Rete Quattro andrà in onda il programma di approfondimento giornalistico “Dritto e rovescio”.

