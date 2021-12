Compie 50 anni e non smette di osare: Claudia Gerini è l’essenza dell’incanto femminile italiano in un abito di pizzo trasparente.

La rivediamo sul grande schermo nel film Diabolik e con i suoi 50 anni è più bella che mai: matura, consapevole e senza nessuna paura di osare. Si mostra infatti in un look intraprendente che fa girare la testa a tutti.

Un’artista a tutto tondo, la Gerini è un’attrice, doppiatrice, conduttrice e adesso persino regista. Il ricordo che abbiamo della Jessica in Viaggi di Nozze è stato affiancato da tantissime altre scene che la vedono protagonista, tra cui l’ultimissima: il set di Diabolik la mette a lavoro insieme a Luca Marinelli e Miriam Leone.

E’ stato alle première del film che Claudia ha scelto di sfoggiare un abito semi trasparente nero in pizzo, dimostrando ancora una volta che nessuna età può porre fine alla bellezza di una donna.

Claudia Gerini alla première di Diabolik, 50 anni in un abito nero di pizzo trasparente: è incantevole!

La première milanese del film ha visto Claudia Gerini in un abito semitrasparente nero, un vero e proprio capolavoro di pizzo macramé con ricami in lana e cotone. Ha il collo alto, le maniche lunghe ed è una chicca ideata da Ermanno Scervino per la collezione Autunno-Inverno 2021/2022.

L’attrice ha completato il suo outfit con orecchini a cerchio dorati arricchiti da una pietra preziosa al centro, firmati Marco Bicego e un’acconciatura retrò che ha previsto la chioma bionda ondulata e raccolta dietro, abbinata a rossetto e smalto rosso acceso.

Un’esplosione di talento e determinazione, Claudia Gerini è un personaggio del panorama artistico italiano molto apprezzato dal Paese. L’abbiamo vista interpretare ruoli estremamente diversi tra loro fino ad oggi, che sfoggia i suoi 50 anni con solare ed invidiabile sicurezza, mostrandosi più sensuale che mai.