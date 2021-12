Giulia Stabile e il messaggio che fa sognare e commuove: “Io e questo bel bimbo…”

Giulia Stabile ha rotto il silenzio e lanciato un messaggio molto simbolico che fa drizzare le ‘antenne’ a tutti i suoi fan: “Quel bimbo…”.

Dalla vetrina di ‘Amici‘ 20 è nata una stella che brilla nel cielo anche dopo la fine del noto reality di Maria De Filippi. Il suo nome è Giulia Stabile, una ragazza genuina, cordiale e sorridente alla vita in generale.

Nel corso degli anni, Giulia si è fatta apprezzare dagli appassionati proprio per il suo aspetto e la sua dolcezza interiore. La bravura e le qualità da ballerina hanno fatto il resto, incoronandola come uno dei personaggi simbolici e più apprezzati dello scorso anno.

Durante il reality show più seguito nell’arco dell’anno, la casetta ha riservato una miriade di emozioni e sentimenti che mai la ballerina aveva provato nella sua vita. Ha incontrato l’amore, legandosi in maniera forte al cantante e concorrente in finale, Sangiovanni.

La coppia si era promessa di avere una vita duratura anche fuori dal piccolo schermo e così è stato! Entrambi oggi, si sostengono a vicenda nelle iniziative sociali e professionali proprio come è accaduto nell’ultima commovente occasione

Giulia Stabile, le sue parole aprono al sogno nel cassetto per ciascuno dei suoi fan: i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sangiovanni ♥ giulia stabile (@sangiulia.fp)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Flavio Insinna sostituito clamorosamente. Il collega prende il suo posto e lo fa fuori

L’ultima ora per la dolce e sorridente, Giulia Stabile ha riservato emozioni senza fine. I fan hanno ascoltato con attenzione il lungo messaggio che la danzatrice ha voluto dedicare alla persona in questo momento più importante della sua vita.

Il forte legame con Sangiovanni ha aiutato a crescere Giulia in ogni contesto, insegnandola come depistare gli haters, che un tempo presero il sopravvento facendola diventare vittima di bullismo.

La soluzione a tutti i problemi in tal senso sta nel bloccare i profili social di coloro che tentano di spingerla nella drammatica condizione del passato.

La vincitrice di Amici dunque si è subito sentita in dovere di sdebitarsi col fidanzato. Non a caso, nell’ultimo appuntamento sul piccolo schermo, in occasione di Sanremo Giovani, la stellina della danza non ci ha pensato due volte a sostenere il nuovo singolo “Farfalle“, che sarà intonato da Sangiovanni al prossimo Festival della Canzone Italiana 2022.

Di seguito ecco alcune parole commoventi che sanno di dedica d’amore oltre che a strizzare l’occhio ai progetti a lungo termine, insieme.

“Tutti pronti ad ascoltare Farfalle e supportare questo bel bimbo. Ho fatto le corse per vedere quel monello a Sanremo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Amici 21”, ex alunno si sposa a gran sorpresa: le FOTO delle nozze!

Insomma mai come in questa occasione, la Stabile ha sfoderato tutti i sentimenti e le sensazioni positive nei riguardi del suo amato.