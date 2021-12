Flavio Insinna sostituito clamorosamente. Il collega prende il suo posto e lo fa fuori

Insinna è stato tagliato fuori dalla conduzione di “Affari Tuoi”, nel 2022 ecco chi prenderà il timone del game show.

Sono milioni gli italiani che ogni sera non attendono altro che assistere ad una nuova puntata di “Affari Tuoi”. Il game show dal suo debutto nel 2003 con Paolo Bonolis non accenna a perdere il primato di programma tra i più seguiti in assoluto, merito anche dei suoi conduttori storici che lo hanno reso sempre giocoso e ironico.

Tra questi Max Giusti, Antonella Clerici, Carlo Conti e Flavio Insinna, attuale padrone di casa. Ancora per poco però stando alle ultime indiscrezioni che sono emerse proprio dalla Rai e che stanno già destabilizzando molti estimatori dello showman che non si aspettavano una tale decisione.

Al suo posto un alto grande conduttore conosciutissimo sempre in casa Rai. Vediamo di chi si tratta.

Flavio Insinna fatto fuori, chi è il sostituto scelto

Il nome del sostituto è stato scelto e non è altro che Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, che non solo è stato confermato per il prossimo “Festival di Sanremo 22” ma anche per la guida del noto programma di Rai 1 al posto di Insinna.

Secondo le ultime indiscrezioni, il game show tornerà in diretta da sabato 12 febbraio in prima serata, una settimana esatta dopo l’ultima serata del “Festival” dove Amadeus sarà impegnato nella conduzione.

Voci vogliono che i primi concorrenti del programma possano essere alcuni dei cantanti in gara alla competizione canora proprio per mantenere un filo logico e continuativo tra i due eventi. Niente più coppie in attesa di sposarsi, come nella passata edizione, ma “Affari Tuoi” metterà al centro le famiglie con le loro storie private e la voglia di rivalsa che si percepirà palpabile nel gioco.

Attendiamo quindi il nuovo anno in casa Rai che si prospetta essere ricco di novità e colpi di scena senza precedenti non solo per i conduttori ma anche per il pubblico a casa che così non rischia di annoiarsi mai.