Charlene di Monaco. La richiesta inaspettata fatta a Carolina spezza il cuore

Charlene di Monaco. Ancora precarie le condizioni di salute della principessa consorte di Alberto II. Importantissimo il ruolo della cognata, Sua Altezza Reale Carolina di Hannover

Anno difficile per Charlene Wittstock Grimaldi, classe 1978, che ha trascorso un lunghissimo periodo lontana dal principato di Monaco e dall’affetto dei suoi cari. É rimasta nel suo stato nativo, il Sudafrica, per circa dieci mesi a causa di gravi e debilitanti motivi di salute.

Lo scorso novembre era riuscita finalmente a tornare a casa e a rivedere i suoi due figlioletti, i gemelli Jacques e Gabriella (nati il 10 dicembre 2014) e il marito Alberto, il Principe di Monaco. A quanto pare, le sue condizioni psicofisiche sarebbero ancora precarie. Il suo stesso padre, Mike Wittstock, 75 anni, ha affermato che Charlene sia ancora vulnerabile in conseguenza dei vari interventi medici subiti.

Charlene di Monaco. L’importante ruolo assunto da Carolina

Charlene di Monaco si stava riprendendo da un intervento chirurgico in seguito a un’infezione ai seni nasali, contratta durante un viaggio di beneficenza.

Pochi giorni dopo il ritorno a Monaco, è stata ricoverata in una struttura di cura in una località sconosciuta per esaurimento, sia emotivo che fisico (si pensa si trovi in Svizzera). Fonti a lei molto vicine avevano già preannunciato che non sarebbe tornata in tempi brevi a prendersi carico d’impegni pubblici. Sarebbe, infatti, molto debilitata e dimagrita.

É emerso che non è stata in grado di alimentarsi con cibi solidi per oltre sei mesi a causa di tutti gli interventi chirurgici affrontati. Ha assunto solamente liquidi attraverso una cannuccia, perdendo forza e buona parte del suo peso corporeo.

Nel frattempo, Alberto è apparso pubblicamente la settimana scorsa insieme ai loro figli, Jacques e Gabriella, al villaggio di Natale di Monaco. Saranno delle festività indubbiamente sottotono senza la loro mamma. Sono stati raggiunti dalla principessa Carolina, suo figlio Pierre Casiraghi con la moglie Beatrice Borromeo.

A quanto pare, proprio Carolina avrebbe assunto maggiori responsabilità, delegata dal fratello Alberto, per presenziare a molti eventi ufficiali. Charlene in persona le avrebbe fatto una richiesta commovente ed emblematica, segno della stima e affetto tra le due reali, ossia quello di vigilare e occuparsi di Jacques e Gabriella in sua assenza.