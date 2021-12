Silvia Toffanin rivela un segreto di Berlusconi: “Lo faceva sempre…”

Silvia Toffanin ha conquistato il pubblico con la sua dolcezza e sensibilità, ma sul suocero rivela un retroscena bizzarro

Silvia Toffanin ha conquistato tutti con la sua sensibilità e il suo talento l’ha portata ad ottenere grandi risultati. Alla guida di “Verissimo” da anni ormai, ogni weekend è pronta a raccontare storie dei suoi ospiti e ad emozionare il pubblico che la segue da casa.

Compagna di vita di Piersilvio Berlusconi, ha conosciuto il proprietario dell’azienda Mediaset proprio negli studi e da lì non lo ha più lasciato. A differenza di tante altre, non ha mai parlato della loro storia in pubblico, anzi ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo.

Silvia Toffanin, il segreto sul suocero: cosa fa Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin è piaciuta fin dal primo momento alla famiglia del compagno, non solo per la sua bellezza ma soprattutto per la sua determinazione, intraprendenza e dolcezza. Tra la conduttrice e Silvio Berlusconi si è creato un rapporto unico, tanto che la presentatrice lo ha ribadito più volte anche nel corso di varie interviste.

A “VivaRaiPlay”, Silvia Toffanin ha raccontato a Fiorello che suo suocero è un nonno meraviglioso ed inoltre ha rivelato una delle abitudini del Cavaliere: ogni anno si veste da Babbo Natale per i suoi nipoti e più di una volta si è travestito da Spiderman per giocare insieme a loro.

Anche in queste situazioni non rinuncia al suo doppio petto nero con il quale siamo tutti abituati a vederlo da sempre. Insomma, a quanto pare anche Silvio Berlusconi ha un lato tenero e lo mostra solo con le persone più care.

Silvia Toffanin continua la sua carriera da conduttrice grazie alla sua tenacia, talento e bravura che l’hanno resa unica e inimitabile nel corso degli anni. Per questa stagione l’appuntamento di “Verissimo” è raddoppiato, va in onda sia sabato che domenica e si sta rivelando un vero successo.