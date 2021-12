“Se è un sogno, non svegliatemi!” Elisabetta Canalis, l’abito a portafoglio si apre ed è panico sul web – FOTO

Elisabetta Canalis stupisce tutti con un abito a portafoglio che si apre: è subito panico sul web.

Elisabetta Canalis, la bellissima ex velina mora continua ad essere tra le donne più seguite e desiderate. Un fisico esplosivo, un viso bellissimo anche al naturale. La Canalis fa fuori tutte teme e non teme rivali; la sua recente collaborazione con il brand Intimissimi è stata molto apprezzata dai milioni di followers.

La visione in lingerie in pizzo e con trasparenze ha lasciato senza parole il web. Le sue foto sono sempre fonte inesauribile di eros e l’ultimo post non è da meno; un incidente con il vestito ha creato non pochi turbamenti. Lei è semplicemente meravigliosa, una delizia per chiunque la guardi.

Elisabetta Canalis, l’abito a portafoglio non regge: i fans guardano proprio lì

