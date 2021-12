Paola Barale si è mostrata con un look inaspettato, capace di stuzzicare le fantasie dei fan. La posa sensuale non è da meno.

Vigilia di Natale rovente per il popolo del web grazie a Paola Barale. 54 anni, le sue curve sbalorditive hanno lasciato per l’ennesima volta il pubblico senza fiato. Su Instagram ha infatti condiviso una serie di scatti mozzafiato in cui ha scoperto il suo fisico incredibile.

Indosso un look osé, ha scoperto le sue forma da urlo, mostrando così come la sua bellezza sia eterna. Classe 1967, tra format di successo e film, si è distinta nel mondo dello spettacolo con il suo fascino e il suo talento: questo mix le ha permesso di raggiungere anche grande seguito sul web. 601 mila follower su Instagram, il suo feed è un tripudio di scatti irresistibili.

Paola Barale: mise mozzafiato, popolo del web in tilt

