Stefano De Martino, la triste confessione su Belen: “È stato avvilente”

Stefano De Martino ha rivelato un retroscena sulla sua carriera e sulla sua relazione con Belen Rodriguez. I due sono stati insieme per diversi anni

Stefano De Martino ha esordito nella scuola di Amici di Maria De Filippi oramai dodici anni fa. Era solo un ragazzino con il sogno per la danza, pensava di fare questo per il resto della sua vita o almeno lo sperava, invece la sua carriera ha preso una strada completamente differente. Infatti è diventato un noto personaggio del mondo dello spettacolo ed un conduttore: con la sua ironia e la sua spontaneità è riuscito a conquistare la conduzione di Rai Due, dove lo abbiamo visto al timone di Stasera Tutto è Possibile.

Stefano De Martino rivela il retroscena sulla sua carriera: “Mi chiamavano così”

Stefano, ad inizio carriera, è diventato noto agli occhi del pubblico anche per la sua vita privata. Infatti è stato il grande amore di Belen Rodriguez, i due si sono sposati e hanno avuto insieme uno splendido bambino di nome Santiago. Stefano, in una intervista rilasciata a Repubblica un po’ di tempo fa, ha rivelato di essere stato considerato per molto tempo il “signor Belen“. Per lui che sognava una carriera come singolo è stato a dir poco avvilente.

Ciò ovviamente non cancella il fatto che Belen sia stata uno dei grandi amori della sua vita. Con lei sognava davvero di avere una vita insieme, infatti più volte ci hanno riprovato ma non sono riusciti a regalare quella famiglia unita che speravano per il piccolo Santiago.

Ad oggi hanno intrapreso ufficialmente due strade diverse, Stefano ha intrapreso una carriera di successo e il piccolo Santiago non potrebbe essere più felice di così.