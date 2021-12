Emma Marrone, la Vigilia di Natale in famiglia è iniziata decisamente con il piede sbagliato: i dettagli su ciò che è accaduto alla cantante

Nelle ultime settimane, Emma Marrone non è riuscita a staccare dal lavoro neanche per un solo giorno. Gli impegni, per la salentina, si sono susseguiti senza darle tempo di respirare. Per oltre due mesi, l’artista ha presenziato al talent show di “X Factor” in qualità di giudice, trasmettendo ai propri allievi tutte le competenze acquisite in dieci anni di carriera.

Parallelamente, la Marrone era sul set di “A casa tutti bene”, la serie televisiva diretta da Gabriele Muccino che la vede vestire i panni di “Luana”. Tuttavia, proprio questa frenesia sembrerebbe aver scatenato degli effetti indesiderati nella salentina: il suo recente annuncio ha gelato i fan.

Emma Marrone, la Vigilia in famiglia non va come sperato: “ce la faremo, contro tutto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Décolleté esplosivo” Caterina Balivo in sottoveste per gli auguri di Natale: scoppia la polemica – FOTO

Sono stati mesi alquanto impegnativi per la splendida Emma Marrone, che non ha avuto neanche un momento di riposo negli ultimi tempi. La cantante, dovendo dividersi tra “X Factor” e le riprese di “A casa tutti bene”, ha finito per rimandare un impegno che avrebbe dovuto ultimare già giorni fa: l’acquisto dei regali di Natale.

La salentina, tramite le Instagram stories, ha voluto condividere con gli utenti la preoccupazione che, nelle scorse ore, sembrerebbe averla assalita. “Questo messaggio è per tutte quelle persone che, come me, non hanno fatto i regali di Natale” – ha esordito Emma, in tono ironico e goliardico – “Ce la faremo, contro tutto e tutti“.

L’artista, come si evince delle recenti foto pubblicate, trascorrerà il Natale nella sua amata Puglia, circondata dall’affetto dei suoi nonni e dei genitori. Dopo mesi, finalmente, Emma riuscirà a concedersi del tempo da dedicare ai suoi affetti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il corteggiatore di “Uomini e Donne” cambia vita: non immaginerete mai che lavoro fa adesso

La Marrone, che proprio ieri ha fatto gli auguri di Natale ai fan mediante un video, ha ricevuto le risposte entusiaste dei followers: “Ti vogliamo un bene immenso“, “Buone feste a te“.