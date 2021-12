“Amore sei stupenda”, Antonella Mosetti sul trono di ‘Babbo Natale’, la cerniera scompare: esplode tutto! – FOTO

Antonella Mosetti infiamma il Natale con una posa spettacolare sul trono più ambito: sensualità stratosferica!

La showgirl ed ex volto di ‘Non è la Rai‘, Antonella Mosetti ha fatto impazzire i tantissimi followers accorsi sulla sua pagina Instagram per elogiare i dettagli più intimi e travolgenti del suo favoloso repertorio fisico!

Il tempo scorre inesorabile ma lei non ne vuol sapere di arrestare la sua imbattibile sensualità. Le uscite su Tik Tok e i social in generale non appaiono mai banali e nascondo sempre qualche sorpresa interessante per gli appassionati.

“Con te così è tutto più bello…” commenta estasiato qualcuno dei suoi fan più intimi, letteralmente spiazzato da una bellezza esasperante che non si pone limiti.

L’età per Antonella è soltanto un numero che non incide per nulla al mondo sulle sue emozionanti prestazioni, condite da un fisico da modella navigata

Antonella Mosetti sbaraglia la concorrenza delle dive in clima natalizio: il trono più ambito è il suo!

