Caterina Balivo, la nota conduttrice ci tiene a mandare i suoi auguri di Buon Natale sul web ma scoppia la polemica.

La conduttrice con le gambe più belle della televisione italiana, Caterina Balivo è pronta per festeggiare con i cari il Natale e anche stavolta con assoluta glamour. Chi segue la Balivo, sia in tv che sui social sa bene quanto sia appassionata di moda, ogni scatto è perfettamente stiloso.

Spesso controcorrente, la bella campana infatti sa come stupire; i suoi post in fondo non sono altro che racconti della sua vita quotidiana composta da vari momenti. Ma sono quelli più lieti che arricchiscono il suo affollatissimo profilo. L’ultima foto è un mix di apprezzamenti e critiche, scopriamolo insieme.

Caterina Balivo, Natale con polemica: il web non ha gradito

