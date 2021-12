Sonia Bruganelli ha catalizzato l’attenzione con una mise sbalorditiva. Le sue curve sono una gioia per gli occhi, fan nel delirio.

Popolo del web in estasi a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Sonia Bruganelli su Instagram. La moglie di Paolo Bonolis sta catalizzando l’attenzione in questo periodo sulla sedia da opinionista negli studi del “Grande Fratello Vip”, dove si sta distinguendo con la sua bellezza e il suo carisma.

Nata 47 anni fa a Roma, ha seguito la strada dell‘imprenditoria dando vita a un’agenzia di scouting e una linea di abbigliamento per bambini. Nel 1997 mentre prendeva parte a una serie di telepromozioni ha conosciuto Bonolis e tra i due è scoccata subito la scintilla per poi unirsi in matrimonio nel 2002 e dare alla luce tre figli.

Attivissima su Instagram, sul suo feed mostra spesso momenti dalla sua vita personale e professionale: l‘ultimo post ha scatenato i fan tra like e commenti.

Sonia Bruganelli: mise rovente, fan in visibilio

Per vedere l’ultimo scatto di Sonia Bruganelli, vai su Successivo