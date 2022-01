Serena Garitta ha condiviso alcuni scatti esplosivi in cui ha le sue bombe praticamete scoperte: spettacolo unico.

Serena Garitta ha iniziato la sua carriera in televisione per un colpo di fortuna. Nel 2004, mentre lavorava in una palestra, fu scoperta da un talent scout che la volle nella nuova edizione del ‘Grande Fratello’. La nativa di Genova raccolse il successo battendo in finale Katia Pedrotti e Patrick Pugliese.

L’esperienza nella casa più spiata d’Italia le aprì innumerevoli porte: non a caso la classe 1978 ha preso parte a diversi programmi sia come inviata che come opinionista (e talvolta conduttrice). Serena è seguitissima anche su Instagram, con i suoi 336mila followers. Questa sera, per l’ultimo dell’anno, ha deciso di pubblicare alcuni scatti in cui ha il seno praticamente scoperto.

Serena Garitta, seno scoperto sulla neve: spettacolo unico

Serena, per le sue vacanze di fine anno, ha scelto Courmayeur. “E pensare che quest’anno ero pronta per il capodanno in discoteca. Auguri amici, viviamocela al meglio che possiamo“, ha scritto in didascalia con una vena di rammarico. A causa delle restrizioni per la diffusione della variante Omicron del coronavirus, il Governo ha attuato alcune misure tra cui ha vietato forme di assembramento nelle piazze, nei luoghi della movida e soprattutto ha chiuso le discoteche.

La Garitta, in ogni modo, ha regalato una visuale spettacolare delle sue bombe esplosive. Nonostante sia in montagna e ci sia la neve sullo sfondo, l’ex gieffina ha il suo décolleté quasi totalmente scoperto. Il suo davanzale è inarrestabile ed è uno spettacolo della natura. La 43enne sfodera un sorrisino delizioso e malizioso allo stesso tempo.

Lo scatto ha subito innalzato le temperature su Instagram. “Sei affascinante e sensuale…ma così fai sciogliere la neve”, ha scritto un seguace visibilmente incantato dinnanzi a cotanta esplosività.