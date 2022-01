L’inizio del nuovo anno è uno spettacolo inatteso per Anna Falchi, la sex symbol anni 2000 supera ogni limite con la sua bellezza.

“Ci hai regalato un’opera d’arte“. Gli spettatori non potranno fare a meno di esprimersi chiaramente al risveglio in questo nuovo anno, riferendosi con ardore ad una delle più indimenticabili protagoniste di “Un’estate al mare“, esilarante commedia d’inizio anni 2000.

L’attrice, showgirl e produttrice di origini finlandesi, da sempre distintasi agli occhi del pubblico della penisola italiana per i suoi inconfondibili tratti angelici e per la sua particolarissima vena comica, avrebbe appena dimostrato, secondo il parere dei suoi fan, di essere tutt’oggi una delle sex-symbol più amate di tutti i tempi. Concessasi una rilassante pausa dal ruolo di ben voluta conduttrice nella trasmissione Rai “I Fatti Vostri“, la bellissima Anna Falchi ha infine lasciato senza fiato, una volta per tutte, il suo vasto seguito.

“Over the Top” Anna Falchi in lingerie di schiena è una creatura maestosa, lo spettacolo di inizio anno in FOTO

PER VEDERE ANNA FALCHI “OVER THE TOP IN LINGERIE”, VAI SU SUCCESSIVO.